Los mejores memes que ha dejado la DANA en su leve paso por Sevilla

El aviso naranja activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en casi toda la provincia de Sevilla en la noche del pasado miércoles derivó en una ola de medidas preventivas por parte de las autoridades políticas.

Ante los desastres e inundaciones provocados por este temporal en la Comunidad Valenciana, Cataluña y algunas zonas de Málaga, se procedió a la suspensión de cualquier actividad escolar en colegios, institutos y universidades de Sevilla. También se cerraron las escuelas infantiles, así como todos los parques y pabellones.

Sin embargo, la capital hispalense ha amanecido como cualquier otro día lluvioso del año. Precipitaciones leves y algún rastro de tormentas, con una temperatura media de 15 grados y sin fuertes rachas de viento.

El cierre de colegios y la posterior "decepción" ante la debilidad del fenómeno climatológico ha desencadenado una ristra de memes en redes sociales, donde los sevillanos han hecho gala, una vez más, de su sentido del humor.

"Los niños de Cazalla"

Uno de los primeros en reaccionar a la suspensión de las clases fue el conocido usuario Malacara. Desde la Junta de Andalucía se anunció el cierre de todos los colegios de la provincia, excepto los de la Sierra Norte y la Sierra Sur.

Ante esto, Malacara se acordó de los "niños de Cazalla" de la Sierra, simulando su particular acento sevillano:

Un poco más tarde, dado el éxito de su primer tuit, Malacara publicó la imagen futurista de una megalópolis generada por Inteligencia Artificial, y escribió: "Cazalla de la Sierra en tres años porque los niños fueron un día más al cole".

Tuit de Malacara

"Llueve más cuando mi vecina del quinto riega las macetas", fue otro de los tuits que más éxito ha tenido en redes. Un usuario de X lo escribió haciendo referencia al paso leve de la DANA en Sevilla.

Llueve más cuando mi vecina del 5 riega las macetas #dana #sevilla — PB Century (@pb_21century) November 14, 2024

La influencia de la televisión en las redes sociales sigue siendo muy marcada, y a veces se utilizan fragmentos de distintos programas para describir una situación, habitualmente con humor.

La DANA en Sevilla no se ha librado de esta práctica. Ante la perspectiva de una suspensión inmediata de las clases, otro usuario de X, aludiendo a una hipotética reacción de los padres de los niños sevillanos, ha rescatado el momento en el que una mujer suplica amargamente: "no me hagan esto", "no puede ser".

Los padres a la Junta de Andalucía cuando han anunciado que mañana se suspenden las clases pic.twitter.com/qQuptD7Igs — Estrella Carreño Ⓡ (@EstrellaCarre) November 13, 2024

Los productos de alimentación son producidos a veces por marcas con extraños o singulares nombres. Con uno de ellos ha jugado este otro usuario de X para describir el relativo efecto de la DANA en Sevilla:

La Dana de hoy en Sevilla. pic.twitter.com/B60t7m3hhK — Er Pali (@ErPali_) November 14, 2024

Sevilla cuenta con importantes infraestructuras de prevención y detención de este tipo de fenómenos meteorológicos. Algunos de ellos, como los tanques antitormentas, son gigantescas infraestructuras de gran coste económico que gestionan el cauce del agua de la ciudad.

Sin embargo, ante precipitaciones de mínimo impacto como las que han bañado Sevilla este jueves, existen otros "inventos" más convencionales, pero efectivos. Así lo recuerda este otro usuario de esta red social:

Invento prodigioso para combatir la Dana en Sevilla hoy. pic.twitter.com/G1Tua20Ufy — MartaSevilla (@MarBalCas) November 14, 2024

Las imágenes de la sección ibérica del Corte Inglés de Málaga con enormes goteras por las que caían cascadas de agua han marcado también a los sevillanos, que no han dudado en bromear con el asunto.