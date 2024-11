Los floristas del cementerio ahogados por la lluvia: de los habituales 3.000€ del 1 de noviembre a la caída de este año

Con motivo del Día de Todos Los Santos, miles de españoles visitan el cementerio para honrar a sus seres queridos. Los sevillanos, año tras año, acuden al camposanto con ramos de flores que dejan sobre las tumbas y lápidas de sus familiares y amigos fallecidos.

El 1 de noviembre es uno de los días grandes para los puestos de los floristas del cementerio de San Fernando. Y es que las ventas generadas durante esta jornada suponen más del 30 por ciento de su venta anual. Sin embargo, este año la lluvia ha provocado que la campaña más importante del año conlleve más pérdidas que ganancias.

Francisco Javier Mejías, dueño de uno de los puestos de enfrente del cementerio hispalense y tercera generación, señala que la diferencia respecto a las otras grandes temporadas -la del día de la madre, del padre, los enamorados y la Semana Santa- es muy significativa.

Mientras que los ingresos generados en los días previos al 1 de noviembre -y este incluido- alcanzan los 3.000 euros, en el resto de fechas apenas llegan a los 1.000.

Este 2024 la situación es muy distinta. Las precipitaciones han golpeado con fuerza a la ciudad hispalense, por lo que toda la previa del Día de Todos Los Santos se ha visto empañada por el mal tiempo.

Aunque ya se auguraba la llegada del temporal, han sido muchos los sevillanos que han hecho encargos con motivo de la señalada fecha a sus floristerías de confianza. Sin embargo, los empresarios lamentan "que la mayoría de sus clientes ya los han cancelado porque no tienen previsto ir al cementerio".

En este sentido, Rosario, otra de las dueñas de puestos en el cementerio, señalaba que "la campaña le va a suponer más pérdidas que beneficios". Además, se mostraba indignada con el Ayuntamiento por dejarlos "desamparados" ante esta situación de inestabilidad climática.

Ante ello, el Consitorio tiene en marcha un plan para renovar la imagen de estos quioscos y dotarlos de mayor comodidad.

Rosas de Ecuador y claveles de Colombia

El presupuesto medio que un sevillano gasta cada 1 de noviembre ronda entre los 20 y 40 euros. Entre las flores más demandadas están las rosas y los claveles. Ambas importadas de Ecuador y Colombia, respectivamente.

En el caso de los claveles colombianos -"de los más resistentes", según apunta José Luis García, miembro de la Federación Andaluza de Floristas y CEO de Flores de Lebrija S.L.-, su precio de venta alcanza el euro cada tallo. La poca rentabilidad ligada a las altas restricciones de la Unión Europea, que impiden el uso de insecticidas, han hecho que en España cada vez se cultiven menos estas flores.

José Luis García denuncia que "tanto en el cultivo de los claveles como de las rosas extranjeras se usan productos vetados por las normativas europeas, pero sin embargo, estas flores se siguen comprando en España".

El mismo empresario cuenta a EL ESPAÑOL que, al contrario que el año pasado en el que un temporal arrasó con gran parte de los cultivos, esta vez el clima no ha afectado a las flores. No obstante, que esta vez el tiempo haya estado de lado de los productores de flor no impide que "la inflación haya hecho que el precio de los tallos suba".

EP Sevilla El Ayuntamiento amplía su apuesta por la VPO y suma 300 nuevas viviendas más en su plan hasta 2026

En concreto, el valor de las flores han subido entre un cinco y siete por ciento más. En el caso de la entidad lebrijana, la uniflora y la gerbera son las más caras debido al gran trabajo que tiene su cultivo. El precio de salida es de 70 céntimos el tallo, un valor que se incrementa a la hora de comprarlo en comercios locales.

Remodelaciones en el cementerio

El pasado mes de octubre, el Ayuntamiento de Sevilla anunció una serie de remodelaciones en el entorno del cementerio de San Fernando. Una parte de las actuaciones ha llegado a tiempo para el 1 de noviembre.

"Se ha transformado toda la superficie de entrada al camposanto dotándola de más espacio para el peatón, mejores condiciones de accesibilidad, un nuevo pavimento, además de la renovación de la red de saneamiento y alumbrado público", indicaba el delegado de Urbanismo Juan de la Rosa.

Además, en el marco de este proyecto, el Ayuntamiento va a construir nuevos quioscos para la venta de flores, con materiales prefabricados una estructura de acero galvanizado y una cámara frigorífica para garantizar la conservación de las flores en óptimas condiciones.

También tendrán instalaciones para agua, saneamiento y telecomunicaciones. Se pretende así promover la digitalización del negocio local.

El objetivo, según explican, es conseguir una nueva imagen "que sorprenda al consumidor". Tendrán una ubicación central en la plaza semicircular de 1.200 metros cuadrados.

De esta manera, el Ayuntamiento espera crear un espacio más atractivo, en consonancia con el patrimonio del cementerio. Al mismo tiempo, reducirán las molestias de los floristas, que este 2025 han visto como el temporal ha reducido el potencial económico de la campaña más importante del año, la del Día de Todos los Santos.