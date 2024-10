La oposición vuelve a votar en bloque y rechaza el plan del Gobierno Local para inyectar 2,5 millones en Contursa

El Gobierno municipal no ha podido sacar adelante su propuesta para seguir paliando la deuda de Contursa (Congresos y Turismo de Sevilla) con una inyección económica de 2,5 millones de euros. PSOE, Podemos-IU y Vox han votado en contra de dicha modificación presupuestaria. Ante ello, el grupo municipal ha decidido retirar del Pleno el punto que pretendía aprobar el plan de viabilidad para la empresa.

El pasado mes de abril se aprobó una inyección económica de 4,7 millones, pero la nueva dotación presupuestaria no ha salido adelante en un Pleno Extraordinario donde los tres grupos de la oposición han vuelto a votar en el mismo sentido.

En los presupuestos de 2025, ya presentados por el Gobierno municipal, hay asignada una partida de un millón de euros para otra ampliación de capital en Contursa. Desde la época del Gobierno socialista, dicha empresa municipal arrastra una deuda bancaria de 14,3 millones y de 3,3 millones con los proveedores, según el Gobierno local.

Según ha indicado Juan Bueno, el portavoz del Ayuntamiento, la inyección económica iba a suponer el "colofón de muchas medidas", aunque adelantó que "habrá que seguir tomando más en el futuro". El objetivo era "dotar de liquidez financiera" a la empresa para "salvar una situación bastante precaria" y llevarla a la estabilidad hacia el año 2030.

No obstante, la propuesta no ha salido adelante. Ni siquiera Vox, cuya abstención ha sido decisiva para aprobar las ordenanzas fiscales ha votado a favor. El concejal Gonzalo García Polavieja ha reiterado que "hay que ser más responsables y rigurosos con el dinero público". "Una ampliación de capital no justifica que aumentemos las exigencias del patrimonio neto", ha añadido.

Por su parte, Sonia Gaya, por parte del PSOE, ha incidido en que han acostumbrado a "solventar sus errores en el Pleno". La concejal socialista ha argumentado el voto en contra porque, según explica, el Ayuntamiento no incluyó estos 2,5 millones en el Presupuesto de 2024 como se había acordado en el plan de viabilidad anteriormente aprobado. "Deberían ser más consecuentes con las cosas que plantean. No se puede estar dependiendo de la oposición", ha insistido.

Mientras, desde Podemos-IU entienden que la propuesta del Gobierno local "dificulta el control y la fiscalización". Ismael Sánchez argumentaba que "si hay un remanente de tesorería debería destinarse a servicios sociales". Mientras, han afeado al Ayuntamiento que hayan traído dos modificaciones presupuestarias al Pleno en octubre tras aprobar los presupuestos en agosto.

"Sacar las castañas del fuego" al PSOE"

En su respuesta a los distintos grupos, Bueno ha asegurado que ya han explicado "previamente" todo lo relativo al plan de viabilidad del concurso. Del mismo modo, ha mostrado su rechazo al voto en contra del PSOE, al que, según dice pretenden "sacar las castañas del fuego" por la gestión deficitaria de la empresa.

Ante esta tesitura y tras la aprobación de las ordenanzas fiscales, esta vez con la abstención de Vox, el concejal de Hacienda ha decidido retirar del orden del día la aprobación del Plan de Viabilidad 2024-2030 para Contursa. Su situación queda en el aire tras la ampliación de capital de 4,7 millones validada en el mes de abril.