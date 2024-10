Una cafetería de Sevilla se ve obligada a aclarar a los turistas que no vende churros

Sevilla es una ciudad conocida, entre otras cosas, por su gastronomía. Si se quiere disfrutar realmente de la capital hispalense es necesario perderse entre sus mejores locales, ya sean bares, restaurantes o cafeterías.

Los turistas, conscientes de ello, deambulan a la caza de la mejor terraza disponible a su alcance, y lo hacen a cualquier hora del día, porque no es sólo cerveza lo que demandan. También churros.

Tanta es la atracción que despierta este típico desayuno, que algunos pueden llegar a leer la palabra 'churros' donde no la hay.

Es lo que ha ocurrido con una conocida cafetería sevillana situada en la calle Correduría, cerca de la Alameda de Hércules. El local tiene un nombre que ha llevado a este equívoco a multitud de turistas. De hecho, se llama 'Curros'.

Tantos han sido los que, presa de la confusión, han entrado a este local reclamando su debida ración de churros, que los dueños del mismo han tenido que colgar un cartel manuscrito aclaratorio en el que especifican, en inglés -no vaya a confundir esto también-, que no venden churros.

"We do not have churros", explica. "The name of the bussines is Curros". Todo en letra mayúscula, por si acaso.

En un vídeo que se está haciendo viral, el conocido novelista sevillano Julio Muñoz Gijón, más conocido como 'El Rancio', se ha hecho eco a esta curiosa situación.

Solo en Sevilla njajajajajjaajjajajajaja pic.twitter.com/ejjefu3nA2 — Rancio (@rancio) October 24, 2024

"Sólo en Sevilla", escribe con humor en su cuenta personal de X.

En principio, cualquier sevillano que lea el nombre de Curro podría pensar en la célebre mascota de la Expo 92, un verdadero icono histórico de la ciudad. Sin embargo, no son sólo turistas los que han caído en esta confusión.

De hecho, algunos usuarios de Sevilla han respondido a la publicación de El Rancio: "Me acaba de explotar la cabeza, he pasado mil veces por allí y siempre he pensado que era de churros", escribe 'Budia95'.

"He vivido ahi toda la vida y siempre he pensado que se llamaba churros", afirma, de nuevo, otro usuario.