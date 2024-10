La parada del tranvía de Luis de Morales se abre la segunda quincena de noviembre. Así lo ha confirmado el concejal de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio, Álvaro Pimentel en la sesión de control al Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Sevilla.

La fecha no es nueva, pero la confirmación de la misma indica que no se esperan más retrasos en la puesta en marcha de este recorrido del tranvía, que está a la espera de que lleguen los nuevos trenes.

Según ha detallado Pimentel, la empresa que vende los convoyes a la ciudad acumula cierto retraso en sus pedidos. No solo le ocurre a Sevilla, ha añadido. Hay otras ciudades de España que también han pedido nuevos trenes y tienen que esperar.

Con esa fecha ya en la cabeza, el Gobierno municipal prepara la siguiente apertura del proyecto: la que llevará el tranvía desde Luis de Morales hasta la estanción de Santa Justa.

Allí los viajeros podrán conectar con los trenes de larga, media distancia y cercanías que llegan a la capital andaluza, y, además, con el tranvibús que deberá acercar hasta el Centro de la ciudad a los sevillanos y visitantes.

Gobierno central

Sin embargo, para esta fase del proyecto aún no hay financiación. Por eso el Gobierno municipal ha mantenido ya una reun¡ón con el Ejecutivo central. El objetivo de dicho encuentro fue encontrar financiación de fondos europeos para esta infraestructura.

La obra, ha desvelado Pimentel, tiene un coste de 46 millones de euros. Esa inversión, ha indicado el delegado. A ese dinero se suman lo 24,5 millones que ha costado llevar el tranvía desde San Bernardo hasta Nervión, en un 80 por ciento financiado por la UE.

Además, el delegado de Movilidad ha explicado que Sevilla ya ha recibido el primero de los cinco nuevos tranvías que están por llegar a la ciudad. Son parte de los que tienen que garantizar la ampliación del servicio hasta Luis de Morales.

Sin embargo, ha señalado Pimentel, hasta que no se complete la flota, no se pondrá en funcionamiento esta última parte del tranvía para no perjudicar a los viajeros que hacen uso del resto del recorrido y que sufrirían una menor frecuencia de trenes.

Sin retrasos

Pimentel, en una respuesta al grupo Vox, ha señalado que "está a punto de llegar" la segunda de las cinco nuevas unidades encargadas a CAF, descartando además que dicha empresa haya incurrido en cualquier retraso en la entrega de los nuevos tranvías porque la fecha "límite" estipulada en su contrato para comenzar la entrega de los nuevos trenes está fijada en el 5 de noviembre y ya está en Sevilla la primera unidad.

Al haber preguntado además el edil de Vox por los plazos del proyecto de prolongación del tranvía desde el entorno de Nervión hasta la estación de trenes de Santa Justa, cuya redacción fue contratada en mayo de 2023 a la empresa de ingeniería y arquitectura Idom, por 429.711 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Pimentel, además, ha manifestado que espera que "en las próximas semanas esté finalizado" el documento técnico para "presentar el proyecto definitivo".

"Supervisión"

Según ha precisado, una vez contratada allá en 2023 la redacción del diseño de la actuación, la misma está "en periodo de supervisión", es decir, que el documento técnico está siendo objeto de "informes" de los organismos sectoriales, un proceso que está "casi finalizado".

"Esperemos que en las próximas semanas esté finalizado y podamos presentar el proyecto definitivo", ha señalado el concejal de Movilidad, exponiendo que será necesaria una inversión de "46 millones de euros".

La idea, según ha precisado, es intentar captar fondos europeos para el proyecto, para lo cual el Ayuntamiento ya ha celebrado "una primera reunión con el ministerio" correspondiente, al objeto de tratar de que el proyecto sea materializado durante este mandato.