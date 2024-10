El ministro de Transporte, Órcar Puente, insulta al alcalde de Sevilla: "Es un mentiroso y un impresentable"

El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha cargado contra el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en su perfil de Twitter -ahora 'X'-, en un mensaje que ha generado malestar en el equipo municipal. "Es un mentiroso y un impresentable", ha descalificado el socialista.

Los insultos se han producido en medio de un mensaje en el que Puente respondía al primer edil hispalense en la polémica sobre la falta de inversiones en la capital andaluza por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Les voy a explicar por qué no me reúno, ni me reuniré con este señor. Y se lo resumo. Es un mentiroso y un impresentable", ha empezado su mensaje el ministro, en el que reconoce que no se va a encontrar con el alcalde de la ciudad.

Puente ha añadido que el Gobierno del que forma parte "no ha retrasado los pagos del Metro de Sevilla y mucho menos porque le dé nada a Cataluña". Contesta así a la reflexión que hizo este jueves el primer edil hispalense en la que esperaba "que el dinero que se invierte en Cataluña no sea el que se ralentiza para Sevilla".

El ministro, además, ha acusado a Sanz de querer "enfrentar siempre a los territorios" y ha asegurado que "el ritmo de ejecución de las obras del Metro, que lleva a cabo la Junta de Andalucía, se ha retrasado, por lo que se celebró una comisión en la que se modificó la previsión de pagos".

Nueva línea de Metro

Es decir, sí que hay un retraso en los abonos que tiene que hacer el Gobierno central por las obras del Metro de Sevilla, pero porque, asegura el ministro, la construcción de la nueva línea va más lento de lo planificado.

"Respecto de los pagos de la presente anualidad la Junta de Andalucía tiene hasta el 30 de noviembre de este año, para justificar la obra realizada que será abonada por el Ministerio antes del 31 de diciembre", ha añadido el ministro de Transporte.