Sanz se abre a endurecer la norma contra pisos turísticos y reducir su tope del 10%: "No cabe uno más"

El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este miércoles el texto definitivo de la limitación de viviendas turísticas que irá al próximo Pleno ordinario de octubre.

La normativa viene a poner un límite del 10 por ciento de viviendas turísticas en los barrios de Sevilla. Eso, de facto, supone suspender la concesión de licencias en el Centro de la ciudad y en Triana.

El texto saldrá adelante con el voto favorable del grupo del PP así como con el de Vox, que se ha avenido a apoyar la iniciativa en un cambio de estrategia política.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha vuelto a agradecer su actitud a Vox por apoyar la iniciativa de la limitación de los pisos turísticos, cuestión que hasta ahora bloqueaba la oposición.

Aunque la norma que va a aprobarse establece ese límite del 10 por ciento de pisos turísticos por barrios, el alcalde se ha abierto a que es cantidad sea más baja.

"Seguir trabajando"

"Sigo pensando que hay zonas, sobre todo en el Casco Histórico, no cabe un piso turístico más", ha señalado Sanz.

Por eso, ha añadido, se podrá revisar el informe que establece el 10 por ciento de límite para los pisos. "Vamos a seguir trabajando para ver si reducimos ese 10 por ciento y mejoramos la propuesta para que sea más restrictiva".

En esta línea, el alcalde ha recordado que durante los dos años que "me he llevado haciendo campaña, he escuchado que lo más importante y lo más urgente que tenía que hacer esta ciudad era limitar las licencias de vivienda de uso turístico", sin embargo, cuando esa propuesta va a pleno, "ya no era tan urgente la limitación de las licencias de vivienda de uso turístico".

En nueve meses

"Empezamos a preparar una propuesta en septiembre del 2023, una propuesta que hemos tardado en elaborar nueve meses y, de repente, ya no era tan urgente", ha insistido Sanz.

Sin embargo, "es algo que no he entendido nunca, sobre todo cuando no se han dado alternativas que estén dentro de la legalidad", porque "cualquier alternativa que supere o esté por encima del decreto aprobado por la Junta de Andalucía no está dentro de la legalidad", ha matizado

Por tanto, "agradezco la responsabilidad política, en este caso de Vox, por haber visto la importancia de aprobar ya, de una vez, esa propuesta para limitar la licencia de vivienda de uso turístico en nuestra ciudad".

"Más restrictiva"

Esto "no quiere decir que ahora no sigamos trabajando para mejorar esa propuesta, seguiremos trabajando para que sea más restrictiva, para ver cómo se puede mejorar para seguir limitando. Ese es el trabajo que queda ahora", ha añadido.

Por último, Sanz ha lamentado que el resto de fuerzas políticas "no abandonen debates ideológicos y no antepongan los intereses de la ciudad y de los sevillanos a sus propios intereses, no ya políticos, sino muchas veces personales", pero, "si quieren aportar ideas para mejorar la propuesta, pues mejor que mejor, lo importante era aprobar ya esa limitación", ha concluido.