Sanz y Muñoz, primeros candidatos seguros para las elecciones al Ayuntamiento de Sevilla en 2027

Quedan tres años para las elecciones municipales. Serán en 2027 y, sin embargo, ya hay dos candidatos claros. Se trata del alcalde y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, José Luis Sanz y del portavoz del PSOE, Antonio Muñoz. El resto de partidos mantienen la incógnita.

En el caso de Sanz no lo ha dicho abiertamente, pero es una cuestión de lógica. Es el alcalde y lo normal es que repita para encadenar un segundo mandato en el que, además, aspirará a una mayoría más amplia que la que tiene ahora mismo.

En el caso de Muñoz, él mismo despejó cualquier duda este mismo jueves. "Trabajo desde el minuto uno como jefe de la oposición en el Pleno para recuperar el Consistorio". Lo tiene claro: quiere ser candidato en 2027 y quitarse el mal sabor de la derrota del pasado año, cuando el PSOE perdió la Alcaldía tras ocho años.

"He dicho en más de una ocasión que me presentaré a las primarias en el caso que hubiera otro compañero o compañera que, legítimamente, porque así lo dictan los estatutos de mi organización política, quiera presentarse", indicó Muñoz.

"Me voy a presentar porque me encuentro no con fuerza, sino con el doble de fuerza. Y sobre todo, cada vez que veo el descalabro, la pérdida de ilusión en los sevillanos, cómo está la ciudad, un barco sin rumbo, un gobierno destartalado, más me anima a recuperar la ciudad, esa ilusión y ese color que teníamos en el mandato anterior", añadió el socialista.

Sanz y Muñoz

Con Sanz y Muñoz ya perfilados -salvo cambio de última hora o primarias en el caso del PSOE-, ¿qué pasa con los demás partidos? Las fuerzas a izquierda y derecha del espectro político no despejan dudas aún. Al menos no todas.

En el caso de Vox, desde el partido en Sevilla aseguran que no están en esta cuestión por ahora. "Hasta poco antes de las elecciones no sabremos nada", indican. Y para eso, señalan, faltan tres años.

La candidata en las pasadas elecciones municipales fue Cristina Peláez. Ya fue la cabeza de lista en 2019, cuando entraron en el Ayuntamiento de Sevilla con dos concejales. En 2023 subieron uno.

Sin embargo, esa mejora no sirvió para entrar en el Gobierno local. Sanz prefiere gestionar en solitario, ha señalado en varias ocasiones. De cara a 2027 está por ver si ella es, de nuevo la candidata o cambia en sus tareas.

Santiago Abascal

En Vox desde los inicios, tiene raigambre personal en el partido, pero, sin embargo, eso no le garantiza el puesto que las decisiones en el partido de Santiago Abascal suelen ser centralistas y salir de Madrid.

A la izquierda del PSOE la cuestión se complica porque el grupo más reducido del Pleno hispalense es una unión de varios partidos. Está IU, Podemos y otros grupos que se pusieron de acuerdo en la confección de programa y listas.

El líder de IU, Ismael Sánchez, esquiva educado la pregunta de si quiere ser candidato en 2027: "Estaré donde me diga mi partido". Firme defensor de que las decisiones sobre nombres y caras han de ser colectivas y horizontales, no se moja.

En todo caso, Sánchez si señala que la apuesta de IU es la de apostar "por espacios amplios a la izquierda del PSOE". Eso quiere decir que sí que quieren repetir con Podemos y demás formaciones afines en una candidatura común.

Antonio Maíllo

Pero para que dos partidos -o más- se unan, todos tienen que estar de acuerdo. En tres años está por ver si habrá ese acuerdo por el que, señala Sánchez, trabaja Antonio Maíllo ya en toda España.

"Yo siempre he estado a disposición de lo que diga mi organización. Si deciden encomendarme la candidatura, estaré; si es otra cosa, otra cosa", insiste el portavoz de IU en Sevilla. "Estaré a disposición de la organización", indica, porque "somos demócratas radicales".

"A mí lo que me hace ilusión es militar en mi partido y transformar la realidad. Si mi tarea a partir de 2027 es responsable de biblioteca de mi formación lo haré con la máxima ilusión y energía. Y si es que repita como candidato, lo haré también con las mismas ganas", zanja.