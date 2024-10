Así quedaría el Cercanías en Sevilla con la propuesta del Ayuntamiento para evitar su "infrautilización"

El Ayuntamiento de Sevilla quiere sacar a la red de Cercanías de la "infrautilización", un servicio que tiene 33 años y cinco líneas que no llegan a todas las partes de la ciudad.

Según los datos aportados por el Consistorio, 6,5 millones de viajeros se montaron en sus trenes durante el 2022. En el mismo año, 16,2 millones de personas se subieron al Metro con sola única línea.

Para acabar con esta situación, el Ayuntamiento de Sevilla tiene un plan, aunque no es sencillo ponerlo en práctica, ya que el Cercanías depende del Ministerio de Transportes, con el que la relación no es fluida. De hecho, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha reiterado en diversas ocasiones que Óscar Puente no responde a sus cartas.

El Ayuntamiento plantea que el Cercanías llegue a los parques empresariales y conecte con el Metro de Sevilla

Por eso, la batería de medidas del Consistorio para mejorar la red seguirá otros cauces. Primero, el grupo municipal popular las presentará en el Pleno ordinario de octubre. Si la oposición las acepta, podrá instar al Ministerio de Transportes a ponerlas en marcha y las propuestas podrán ser debatidas en el Congreso de los Diputados.

Actualmente, el núcleo de Cercanías tiene cinco líneas. En 1991, con la Expo en el horizonte, se estrenó la C-1, desde Utrera hasta Lora, pasando por Santa Justa. En 2010 fue ampliada hasta Lebrija y Las Cabezas. En el mismo año también llegó la C-3 (Santa Justa-Cazalla/Constantina).

El actual mapa de la red de Cercanías en Sevilla.

En 1992 se abrieron las estaciones de San Bernardo y la del Virgen del Rocío, además del apeadero de La Cartuja, que hoy conforma la línea C2, reabierta en 2012

En 2004 llegaría la C-4, un recorrido circular por la ciudad, que incorporó las estaciones del Palacio de Congresos en Sevilla Este y Padre Pío Palmete.

Por su parte, para la línea C-5, que llega hasta Benacazón, hubo que esperar hasta el año 2011 con la construcción de estaciones en Camas, Valencina-Santiponce, Salteras y Benacazón. En 2015 a esta línea se añadió la parada de Jardines de Hércules.

Santa Justa, enlace de todas las líneas

Santa Justa es el único punto de encuentro de todas estas líneas. Tres de ellas (C-4, C-5 y C-1) confluyen también en San Bernardo y Virgen del Rocío. La C-1 y la C-5 también coinciden en los Jardines de Hércules. La única conexión posible con el Metro es a través de San Bernardo.

El Ayuntamiento, según ha indicado Sanz, cree que la infraestructura está "desaprovechada" y que podría dar servicio a más zonas de la ciudad. Por ello, la primera petición es el cierre del anillo del Cercanías, lo que complementa con otras propuestas concretas que darían solución a varias necesidades

Sobre todo, el alcalde ha insistido en la necesidad de ampliar la cobertura para los vecinos de Sevilla Este, un barrio donde viven 107.000 personas y que sufre la saturación diaria de los transportes públicos.

Línea C-4 para toda la ciudad

En la parada del Palacio de Congresos, que forma parte de la línea C-4, las frecuencias de paso están en torno a los 30 minutos. Para mejorar el servicio, el Ayuntamiento defiende como "vital" que el tren tarde menos tiempo en pasar en la única línea que circula íntegramente por la ciudad.

Con la propuesta del Ayuntamiento, este tren, además de parar en Santa Justa, Palacio de Congresos, Padre Pío-Palmete, Virgen del Rocío y San Bernardo, también llegaría a los parques tecnológicos de La Negrilla, Polígono Store y Calonge, sin olvidar La Cartuja.

Por su parte, la propuesta municipal también propone la ampliación a partir de La Cartuja para llegar a Triana y Blas Infante, donde conectaría con el Metro. Se añadirían nuevas paradas en la propia Blas Infante, Avenida de Coria y Torre Sevilla.

De esta manera, la línea C-4, también tendría conexión con el área metropolitana a través del Metro de Sevilla. Además, para esta línea el proyecto municipal también plantea otro intercambiador con el suburbano en las proximidades de la Universidad Pablo de Olavide.

Sería, por tanto, esta línea la que daría cobertura a la mayor parte de la ciudad, conectaría el Distrito Este y los barrios del sur con zonas como Triana y los parques tecnológicos. Además, con el Metro se podría llegar al Aljarafe y a Montequinto.

El alcalde de Sevilla cree que las obras serían "muy sencillas" y se obtendría un gran beneficio para los sevillanos.

A efectos prácticos, la línea C-4 funcionaría como una de Metro más, a la espera de que concluyan las obras de la línea 3. No obstante, la decisión queda en manos del Ministerio de Transportes al que el Ayuntamiento quiere forzar con esta propuesta.

Soterramiento y modernización

Asimismo, el Ayuntamiento propone el soterramiento de las líneas C-1, C-4 y C-5 en el tramo Tiro de Línea hasta Parque del Guadaíra. Se prolongaría el túnel ferroviario desde la boca del Tiro de Línea hasta el antiguo cauce del río Guadaíra. Así, los accesos a la estación del Virgen del Rocío, serían similares a los de San Bernardo, con andenes en subterráneo.

La última de las propuestas del Consistorio reclama una modernización general de la flota de trenes, así como la ampliación y mejora de las frecuencias y horarios.



Según dicen desde el Ayuntamiento, ejecutar todas estas actuaciones, supondría "una mejora de la movilidad y accesibilidad en toda la ciudad". Además, desde inicios de octubre, los sevillanos ya pueden beneficiarse de los descuentos de la Tarjeta del Consorcio Metropolitano en el Cercanías, hasta ahora solo válidos en el Metro y en autobuses metropolitanos y urbanos.

Todo ello, mientras avanzan las obras del tranvibús para conectar Sevilla Este con el centro y las de la línea 3 del Metro, sin olvidar el estudio de la línea 2, justo la que conectaría con este barrio, uno de los que más crecen de toda la ciudad.