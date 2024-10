Un investigador de Sevilla crea una IA que predice los efectos secundarios del cáncer de pulmón

Kiko Núñez es ingeniero informático y su tesis doctoral está dando frutos en el sector sanitario español. Concretamente, la investigación publicada por Núñez ha supuesto un avance significativo en el tratamiento del cáncer de pulmón en España.

Él, junto a otros investigadores de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla -donde estudió-, y en colaboración con el Hospital Virgen del Rocío y del Virgen Macarena, ha desarrollado un innovador proyecto que utiliza inteligencia artificial para predecir efectos secundarios en pacientes de cáncer de pulmón.

Tal y como se ha reconocido desde diferentes instituciones científicas, esta investigación supone un destacado avance en la personalización de los tratamientos oncológicos, ayudará a predecir complicaciones y facilitará a los oncólogos la toma de decisiones para minimizar los riesgos asociados a los tratamientos.

Todo ello mediante el desarrollo de algoritmos de predicción basados en inteligencia artificial.

Hasta 875 pacientes reales

El estudio, titulado A Benchmark of Machine Learning Approaches to Predict Radiation-Induced Toxicity in Lung Cancer Patients, y publicado en la prestigiosa revista Clinical and Translational Radiation Oncology, se basa en un análisis exhaustivo de datos reales de 875 pacientes con cáncer de pulmón.

Para ello han empleado modelos de machine learning, llegando a predecir hasta seis tipos de efectos secundarios a la radioterapia, como la esofagitis aguda o la disnea crónica.

Este trabajo, tal y como cuenta Kiko Núñez a EL ESPAÑOL, está basado en su tesis doctoral y fue desarrollado desde el año 2016 al 2020, pero sus resultados no llegaron a ver la luz hasta el 2023.

Ahora destaca como un avance significativo en el campo de la oncología radioterápica y abre nuevas vías para la personalización de los tratamientos y la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Kiko Núñez siempre ha tenido debilidad profesional por el ámbito sanitario. "Personalmente es muy gratificante la labor que pueda hacerse con las herramientas que se puedan desarrollar para mejorar la calidad de vida de estas personas", afirma.

"Por otro lado, desde mi infancia siempre me ha interesado esta combinación de ingeniería y medicina. Estos dos factores han sido determinantes en mi carrera", concluye.

Una década de colaboraciones

Núñez ha trabajado bajo la dirección de José Luis López Guerra, jefe de la UGC de Oncología Radioterápica del Virgen del Rocío. Pero no es la primera vez.

"La colaboración con el doctor López Guerra va para una década. Estamos aplicando algoritmos de IA para predecir la supervivencia de los pacientes y sus efectos secundarios", afirma Núñez a este periódico.

"Una relación que se inició en el 2014", cuando el propio Núñez trabajaba en el Hospital Virgen del Rocío como "miembro del equipo de Innovación Tecnológica". Ahora trabaja en el Virgen Macarena, en la "Unidad de Análisis de Datos e Innovación", pero han "continuado con la colaboración", esta vez entre ambos hospitales.

De hecho, afirma que la colaboración entre la Universidad de Sevilla y ambos hospitales ha sido clave para el desarrollo de algoritmos de predicción basados en inteligencia artificial. Una relación "estrecha y continuada" al tratarse de dos hospitales universitarios que se involucran en el desarrollo de distintos proyectos de la US.

En concreto, el proyecto ha sido desarrollado en la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario Virgen del Rocío, en colaboración con la Unidad de Innovación y Análisis de Datos del Hospital Universitario Virgen Macarena y el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Sevilla.

Premiados

El trabajo ha sido reconocido recientemente con el Premio de la Cátedra Universitat de Barcelona-Atrys de Radioterapia Personalizada, que fue entregado al propio Kiko Núñez, en representación de todo el equipo.

Kiko Núñez en la recepción del premio Premio de la Cátedra Universitat de Barcelona-Atrys de Radioterapia, en Oviedo

"Este premio representa para mí un reconocimiento significativo al esfuerzo colectivo por integrar la ciencia de datos en la práctica clínica, reafirma el potencial de estas herramientas para mejorar la toma de decisiones clínicas y valida su aceptación y utilidad dentro de la comunidad médica", afirmó Núñez tras recoger el galardón.

Este último reconocimiento le fue entregado durante el XXII Congreso de la Asociación Española de Oncología Radioterápica (SEOR) celebrado en Oviedo.