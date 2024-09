Sanz desmiente que los centros de El Cerro y San Jerónimo sean albergues: "No son para el mismo usuario"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha descartado que los centros de 25 plazas planteados en El Cerro y en San Jerónimo sean albergues. Según ha indicado, serán centros de resiliencia que "nada tienen que ver" porque reciben otro tipo de usuario.

El anuncio de la construcción de estas instalaciones ha generado mucha oposición vecinal, tal como se palpó este jueves en El Cerro. Un grupo de vecinos irrumpió en el acto de inauguración de la velá del barrio y obligó a suspender el pregón. Incluso el delegado del distrito tuvo que salir escoltado por la policía.

El Hermano Mayor del Rocío del Cerro, Antonio Fernández, era el encargado de abrir la fiesta, pero apenas pudo pronunciar unas palabras ante las protestas.

Ante la polémica suscitada, el alcade de Sevilla se ha mostrado rotundo este viernes. "No va a ir ningún albergue ni al Poligono Sur ni a San Jerónimo. No son albergues, son centros de resiliencia. Es un centro para 25 personas, pero no es de entrada y salida libre, como sí es un albergue", ha aclarado.

Sanz ha añadido que a este tipo de instalaciones solo "van las personas que los servicios de emergencia social del Ayuntamiento de Sevilla derivan".

"No hay movimiento" en sus puertas

"Son centros que nada tienen que ver con un albergue, que no funcionan como tal y que reciben otro tipo de usuario", ha precisado el alcalde.

Según fuentes municipales, dichos centros, subvencionados por la Junta de Andalucía, recibirán personas que se encuentran en la última fase de integración tras ser valorados por los servicios sociales.

De hecho, Sanz ha asegurado que estos espacios apenas generarán molestias para los vecinos. Además de haber 25 plazas y no 180, como en los albergues, ha dejado claro que "en la puertas de estos centros no hay movimiento ninguno".

"No hay entrada y salida. A ese centro se llega cuando te derivan los servicios de emergencia sociales del Ayuntamiento. Cada una de las 25 personas que entran tiene atención personalizada, que tampoco la hay en un albergue", ha explicado.

Con estas palabras, Sanz ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos que, especialmente en El Cerro, se han mostrado muy combativos con la iniciativa.

Uno de estos centros se ubicará en la calle Portobelo, junto a la Avenida de Hytasa. El otro estará en la calle Galán Merino de San Jerónimo. Cada uno tendrá un perfil de usuario distinto, según indican desde el Ayuntamiento. Todos ellos habrán pasado antes por los servicios sociales.

Más allá de sus palabras este viernes, el alcade ha anunciado que el Ayuntamiento explicará presencialmente la situación a los vecinos. De hecho, para este lunes hay prevista una reunión en la que estará presente el delegado de distrito y el delegado de Barrios de Atención Preferente.