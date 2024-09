El miércoles festivo en la Feria llega al Pleno con la promesa de dar más descanso para más sevillanos

El Pleno ordinario de septiembre del Ayuntamiento de Sevilla debate este jueves si el festivo de la Feria de Abril de 2025 será el martes o el miércoles. El alcalde, José Luis Sanz, ya ha señalado que prefiere el miércoles. Pero el resto de grupos no lo tienen tan claro.

Fuentes del Gobierno municipal lo han explicado durante estos meses desde que se anunció el cambio de modelo de Feria para el año que viene. Si se mantiene el martes el festivo, perjudicaría a los feriantes que no tienen caseta.

Esto es así, señalan desde el equipo del alcalde, porque quienes tienen caseta va el Lunes de Alumbrado al Real. Esas personas tendrían el martes festivo por lo que podrían acudir al 'pescadito' y, al día siguiente, también a la Feria.

Pero ¿qué pasa con quienes no tienen caseta? Desde el Ayuntamiento son conscientes de que hay muchos sevillanos -y foráneos- que no son socios de una. En su caso solo pueden disfrutar de la Feria el lunes desde las 12 de la noche, cuando se abren las casetas y se ha iluminado ya el Real.

Por eso, señalan, tiene sentido que el festivo se mantenga el miércoles. En primer lugar, como señaló este miércoles el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, el miércoles festivo en la Feria "ya está en el ideario colectivo".

Lunes de Feria

Pero es que, además, si se mantiene, se permite que quienes quieran ir al Alumbrado el Lunes de Feria, vayan. Pero que el martes se abra la Feria desde primera hora para quienes acudan y, además, tengan el miércoles festivo. Dos días en vez de uno e igual para todos los sevillanos.

Aunque es cierto que el alcalde habló la pasada Feria de un festivo el martes con un modelo corto, esa no fue su última idea. Más tarde y, a lo largo de los meses, ha señalado en numerosas ocasiones que estaba abierto a la opción del miércoles. Nunca se cerró a una fecha, recuerdan desde el Ayuntamiento, como demuestran sus declaraciones públicas.

A eso se suma el que el cambio de modelo de Feria no está cerrado. Este jueves también se hablará de este asunto y el PP espera, al menos, la abstención del PSOE. No es imposible, pero no está cerrado.

Cambio profundo

Explican quienes están en la redacción de la nueva normativa de la Feria de Abril es profunda y compleja. No es un cambio menor el que se quiere hacer. Y parte de este cambio tiene que ver con el modelo, algo que votaron los sevillanos, por lo que esperan que la oposición no contradiga la opinión de la ciudadanía.

En todo caso, está ahora mismo abierta una negociación sobre la ordenanza de la Feria. Después el texto irá a la Junta de Gobierno Local y, tras eso, llega el momento de las alegaciones. Si son pocas, pueden resolverse a tiempo. Antes de Navidad, esperan desde el equipo de Gobierno.

Pero ¿Y si son muchas las alegaciones de la oposición? Pueden torpedear la intención del alcalde de cumplir con lo que se votó en referéndum. De hecho, reconocen fuentes del Ayuntamiento, pueden provocar que no se llegue a tiempo para cambiar el modelo de la Feria de 2025.

Negociar

No es la intención del alcalde, que está abierto a negociar. De hecho, en la corporación municipal ven muy poco probable que se postponga el cambio así como que no se apruebe el festivo de la Feria.

Si pasase, Alés ya advirtió este miércoles: será la oposición la que tendrá que explicar a los sevillanos por qué no se ha dado cumplimiento a su mandato en cuanto al modelo y tendrá que dar la cara ante el Gobierno central sobre por qué Sevilla no ha detallado ya cuáles son los festivos del próximo año.