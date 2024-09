Tussam ya permite a los invidentes llamar al autobús a través de una aplicación móvil

Las personas con discapacidad visual podrán pedir que el autobús de Tussam pare sin tener que levantar la mano. Lo harán gracias a una actualización de la aplicación de la empresa pública de transporte de Sevilla, que incluye una funcionalidad para ellos desde este lunes.

De esta forma, estas personas que tienen problemas de visión no tendrán que confiar en poder ver acercarse al autobús puesto que, al llegar a la parada, podrán, desde su móvil, indicar que quieren montarse en una línea concreta.

Mensaje que reciben los conductores de Tussam cuando hay personas invidentes en la parada. EE null Sevilla

Explican fuentes de Tussam que eso enviará un mensaje al conductor del siguiente autobús de la línea solicitada. Éste, al llegar a la parada, sabrá que hay alguien esperando a subirse, aunque no levante la mano como se suele hacer para indicar que se quiere abordar el vehículo.

Así, el conductor recibe "en su consola" del autobús el mensaje de parada solicitada y para que la persona con problemas de visión pueda subir. Esto supone una ventaja, señalan conductores de Tussam, tanto para el cliente como para los trabajadores de la empresa pública.

Para el pasajero porque puede montarse en la línea de autobús deseada aunque su visión no le permita ver el vehículo acercarse a la parada. Y para el conductor porque, en ocasiones, no saben si la persona que aguarda en la parada quiere abordar su vehículo o está esperando otra cosa.

"Es un avance"

"A veces yo no sé si una persona que está en una parada espera el autobús o no", señala un conductor de Tussam a EL ESPAÑOL. "Es un avance en el servicio a las personas invidentes y también para mí, que no dejo pasajeros en tierra", confirma.

La nueva aplicación, señalan fuentes sindicales, ha tenido una muy buena acogida entre los trabajadores de Tussam, que entienden que se benefician también de la medida que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Sevilla.

Esta nueva funcionalidad se suma a otra clave que el equipo del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha puesto en marcha este año: el pago con tarjeta en los autobuses de la ciudad.