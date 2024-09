Sanz acabará con el Vacie, el asentamiento más antiguo de Europa, con ayuda de expertos del Bronx de Nueva York

Adiós al Vacie. El asentamiento chabolista más antiguo de Europa tiene los días contados, según ha anunciado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en un desayuno informativo este martes en la capital andaluza.

El primer edil ha indicado que para acabar con este espacio marginal contará con la asesoría y ayuda de expertos internacionales que han trabajado en el barrio del Bronx de Nueva York.

Con el ejemplo de esa zona de la gran manzana, que ha pasado de ser una zona a evitar a uno más de los barrios de la capital de la costa Este de EEUU, el equipo de Sanz quiere acabar con el núcleo de chabolismo que se levanta al norte de la ciudad desde hace décadas.

El Vacíe, una zona de chabolas junto al cementerio de San Fernando, lleva décadas en pie pese a los intentos municipales de erradicar esta bolsa de pobreza. No está claro cuándo se instalaron aquí las primeras construcciones precarias, pero en los años 30 del pasado siglo ya hay referencias a este espacio.

En la zona, señalan crónicas de la época, se instalaron familias trashumantes. Y, desde entonces, ha sido destinos para personas sin hogar de origen muy humilde. Sin embargo, la falta de control también ha supuesto que, entre las personas que se instalaban en las chabolas, se encontraran personas que huían de la justicia o que usaban la zona como base de operaciones para delinquir.

Otros asentamientos

Además del Vacíe, el alcalde ha anunciado que va a terminar con otro asentamiento: el de la Reina de los Ángeles, en la zona sur de la ciudad. "Este será el mandato en que se teminará con los asentamientos del Vacie y de Reina de los Ángeles", ha afirmado el alcalde.

Esta iniciativa es parte del compromiso del Ayuntamiento para luchar contra los barrios más degradados de la ciudad. Porque la capital andaluza, ha recordado Sanz, tiene seis de los diez barrios "más pobres de España".

Contra esta realidad, además de la inversión y esfuerzo del Consistorio, Sanz ha reclamado un esfuerzo a la Junta y al Gobierno central. "Tienen que invertir", ha pedido.

Sobre inversiones, más allá de las zonas más degradadas, Sanz ha recordado que, en los ocho años que gobernó el PSOE de Juan Espadas en Sevilla, solo se construyeron 83 VPO. "No pudieron entregarlas todas", ha señalado el primer edil.

Viviendas en Sevilla

Frente a esto, el actual equipo de Gobierno ya ha puesto en marcha 905 viviendas protegidas que "están en construcción", a las que se sumarán unas 500 más. El objetivo es que hasta marzo del año que viene se pongan en marcha 1.403 VPO en Sevilla.

Eso se añade a las promociones privadas y proyectos bloqueados hace años en la avenida de Jerez, Palmas Altas o el Pítamo, ha señalado. En total, más de 6.000 viviendas para una ciudad que, durante años, ha señalado Sanz, ha perdido población por falta de construcción.

En el empeño de Sanz de hacer de Sevilla una ciudad para los ciudadanos, ha recordado el esfuerzo que está haciendo su equipo en dotar de sombra a todos los espacios. Y eso, ha señalado, se consigue de dos formas: con árboles y con toldos.

En el primer caso se están plantando "miles de árboles" por toda Sevilla, ha señalado el alcalde. Se hace gracias a la inversión municipal y los acuerdos con empresas que aportan también masa verde para las calles de la ciudad.

"Gran cinturón verde"

Sevilla, ha señalado Sanz, tendrá un "gran cinturón verde" de 45 kilómetros cuadrados. "Es una prioridad, como los ejes peatonales", ha indicado el alcalde, quien ha recordado que en sus planes está eliminar el tráfico de la calle Betis o de Pureza, en Triana.

A eso se sumará, ha señalado, el Duque y la Gavidia, que se peatonalizarán cuando llegue hasta allí el tranvibús desde la estación de Santa Justa.

Y a esta renovación urbanística se le suma la cultura. "Sevilla es la capital de la música, del baile y del flamenco", ha señalado el alcalde. Sanz ha recordado que la ciudad tiene "la segunda pinacoteca de España" y es cuna de los Machado, Bécquer y fuente de inspiración para Cervantes o Juan Ramón Jiménez.

Para dar espacio a esa cultura, el alcalde ha vuelto a apostar por un "gran espacio museístico". "He dicho un espacio pero no he dicho dónde", ha bromeado, ante los comentarios del público que ha asistido a su conferencia.

Museo en Sevilla

Porque se han barajado varios espacios. La Plaza de España, la Fábrica de Tabaco... Donde quizás estén menos de acuerdo en el Ayuntamiento es en una ampliación del actual edificio.

Esa cultura es, además de patrimonio de la ciudad, fuente de atracción para turistas. En este aspecto el alcalde ha recordado el esfuerzo que están haciendo en la lucha contra los pisos turísticos ilegales y la regulación de estos alojamientos.

Por último, ha insistido en su apuesta por algún tipo de financiación extra por parte del Estado a las ciudades. Más aún en el caso de Sevilla que tiene "el centro histórico más importante de España y uno de los más importantes de Europa".