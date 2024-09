Alertan de un nuevo método de estafa telefónica en Sevilla: "Hemos recibido tu currículum"

Una posible estafa telefónica llega a Sevilla. Ya son varias las personas que han recibido la misma llamada. Un número desconocido, pero no oculto, llama a personas aleatorias con el mismo mensaje emitido por una voz robótica: "hemos recibido tu currículum".

En el caso de no haber echado ningún currículum, como ha sido el caso de la mayoría de estas personas a las que han llamado en los últimos días, lo normal es pasar y creer que se trata de un error.

Sin embargo, el método sí que puede llegar a funcionar si casualmente la persona a la que han llamado sí que ha estado buscando empleo y por tanto ha dejado o enviado su número a cualquier empresa.

Este ha sido el caso de Julia, una joven que "había ido a echar el currículum horas antes de recibir esta llamada, por tanto, fui a la tienda a preguntar y me dijeron que ellos no sabían nada. Además, la foto no parecía habitual, de dos jóvenes de fiesta y un nombre raro".

Desde la Policía Nacional afirman no tener constancia sobre los hechos ni denuncias relacionadas con dichas estafas, sin embargo, cada día son nuevos afectados los que dicen haber recibido este supuesto intento de estafa. Todos aseguran que "es un robot el que está al otro lado del teléfono".

Resulta extraño, sobre todo si se compara este posible método con otras formas de estafa telefónica, que no se trate de un número oculto, sino de un número normal. Es decir, cada una de las personas que habrían sufrido este intento de estafa han recibido la llamada de un número telefónico distinto.

Recomendaciones

Fuentes policiales aconsejan que, en caso de recibir estas llamadas sospechosas de ser posibles estafas telefónicas, no se aporten datos personales ni bancarios sin haber verificado que se trata de una empresa real.

Tampoco se debe facilitar la información de las tarjetas bancarias, los documentos de identidad, los nombres de usuario, las claves y las contraseñas de nuestras cuentas.

Antes de firmar cualquier documentación o aceptar sus condiciones, lo correcto es pedir una copia de la misma para poderla estudiar con tranquilidad. De este modo, también nos aseguraremos de instar a la entidad a que realice una segunda llamada con la que se podrá verificar su existencia.

Por último, la Policía advierte de la importancia que tiene no hacer clic en los enlaces enviados por parte de la empresa. Además, sostiene que hay que acceder a las cuentas bancarias a través de la aplicación que facilitan los bancos, compañías telefónicas o empresas de suministros.