Atropellan a un joven en los terrenos de la feria mientras hacían derrapes con un coche

Unos jóvenes hacían 'botellón' el pasado lunes en los terrenos donde se instala la Feria de Abril, en Los Remedios, al sur de Sevilla. El ruido despertó a algunos vecinos cercanos sobre todo cuando, sobre la una de la mañana, algunos de los asistentes a la fiesta se montaron en uno de los coches y empezaron a hacer derrapes en la zona.

Pese al peligro de la maniobra tras haber bebido y junto a personas que aún estaban cerca, el coche hace varias maniobras arriesgadas. En el vídeo que consiguieron grabar quienes viven cerca de la zona se ve cómo hay jóvenes que observan las piruetas del vehículo a pocos metros.

Hasta que el conductor, no se sabe si porque pierde el control o porque no ve bien con la oscuridad de la zona, atropella a un joven de camiseta blanca que estaba cerca. Tras percatarse del atropello, se ve en el vídeo, detiene el coche y baja a ver cómo está.

Vecinos de la zona vieron toda la escena. De hecho, grabaron el vídeo en el que se ve el atropello. Y, al percatarse de lo que había pasado, dieron aviso a la Policía Local para que interviniera.

Sin embargo, los jóvenes se marcharon deprisa. Tanto que, cuando llegó el patrullero, no encontró a nadie en el lugar de los hechos. Tampoco la ambulancia que se desplazó por si el joven atropellado necesitaba asistencia.

Patrulla de la Policía Local

El Ayuntamiento de Sevilla señala que reaccionaron lo más pronto posible y mandaron a los agentes. Y confirman que allí no quedaba nadie cuando llegaron. Puede que, alarmados por la presencia de vecinos y el accidente, se marcharan corriendo.

La cuestión es que el Consistorio tampoco tiene constancia de que ingresara esa noche en los hospitales de Sevilla un joven con las características del atropellado o las lesiones que el accidente provocaría.

Así, las autoridades creen que el joven no debió recibir un impacto muy fuerte o no se hizo mucho daño y, sabedores de lo ilegal de su comportamiento, prefirió no acudir al hospital a pedir asistencia.

Los vecinos señalan que la zona sigue siendo un foco de botellón. Reconocen, sin embargo, que es una realidad mucho menos frecuente que antes. "Ahora hay grupos pequeños, antes eran muchos los chicos que bebían en la zona de la Feria", cuentan.

Botellas al aire

La acción de la Policía Local ha conseguido, dicen, disuadirles de beber allí. Pero los pocos que van "hacen mucho ruido", se quejan. "A veces tiran una botella al aire y al caer es como un petardo muy fuerte", indican.

Ahora en verano, que aún hace calor, añaden, los vecinos de la zona suelen dormir con la ventana abierta. Y eso, indican, hace que escuchen todo lo que ocurre en el descampado de la Feria.

Por eso piden que la zona se use o se corte para que no se pueda acceder con coches. "Se podrían poner pistas de pádel portátil o algo así", indican quienes viven an la zona.