El ‘doctor No’ contra la limitación de los pisos turísticos: hasta cinco negativas a regularlos de la oposición

En 1962 se estrenaba en los cines '007 contra el Dr. No'. En la película, el agente especial se enfrentaba a uno de los clásicos villanos de la saga con isla propia y base de lanzamiento de misiles. Para el PP de Sevilla, la oposición se ha convertido en su 'Dr. No' particular: hasta en cinco ocasiones les han negado el plan para limitar las viviendas turísticas en la ciudad.

Fuentes del Gobierno local insisten desde hace meses en que no entienden por un lado que la oposición apremie en bloque al alcalde, José Luis Sanz, a que pare las licencias para pisos turísticos y, por otro, se niegue a llegar a un acuerdo.

PSOE, Vox y Podemos-IU coinciden en la explicación del bloque común que han formado de forma oficiosa para bloquear la medida contra los pisos turísticos. Los tres grupos critican "falta de diálogo" y planes "sin detallar".

Desde el Ayuntamiento creen que es "incoherencia" y "falta de voluntad de diálogo". El concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, defendió ayer las bondades de la última propuesta que llevó a la mesa de negociación: un nuevo estudio de los barrios y los pisos que hay en ellos de carácter temporal para, en el futuro, reducir los límites por zona.

Porque la idea es mantener ese 10 por ciento de tope de pisos turísticos que avala un informe de expertos. Eso, defiende el alcalde, da seguridad jurídica a su normativa. Porque esta es una cuestión clave: sin asesoría de expertos, no hay cambios en la propuesta. Desde el Ayuntamiento quieren ajustarse siempre a la más estricta legalidad.

"Tripartitido bloqueador"

Esta propuesta, que el equipo municipal defendió ante los grupos provocó el último 'no' del frente que los populares han bautizado como el "tripartito bloqueador". Pero ya son cinco los 'noes'.

El primero llegó con la primera reunión sobre la cuestión. En otras dos reuniones, también dijeron no a negociar. Y en el encuentro que debía dar paso a la norma para que llegara a Pleno, otro 'no'. El quinto llegó este jueves, pero pero, a la vista de lo alejado de las posturas, es poco probable que sea el último.

Mientras se negocia la limitación, las licencias siguen concediéndose. El Ayuntamiento, aseguran, no tienen forma de pararlas sin cometer prevaricación. Se ajustan a la norma hasta que se pueda cambiar la norma. Y no se puede cambiar la norma, añaden, si la oposición sigue bloqueando. Si sigue en modo 'Dr. No'.

Los grupos de la oposición, que este jueves escucharon la propuesta de aprobar el 10 por ciento de límite de pisos turísticos por barrio -lo que, de hecho, es una moratoria de facto en el Centro y Triana, que ya superan ese tope-, criticaron que la idea era un "cheque en blanco" a Sanz.

Así lo calificó Vox. IU-Podemos, en la misma línea, aseguró que votar a favor de esa propuesta, por mucho que luego se revise con otro informe, supone otorgar unos derechos adquiridos a quienes consigan licencia en esos términos que harían muy complicado reducir los márgenes legales después.

El PSOE está en las mismas: moratoria y reducción de topes. Mientras, piden que el Gobierno municipal sea el que encuentre soluciones. Y dicen 'no' al nuevo plan.

El propio equipo de Sanz reconocía este jueves que, solo en agosto, se habían tenido que conceder más de 80 licencias de pisos turísticos en la ciudad. Algo que, añaden, se podría haber evitado.

Por eso confían en que las negociaciones avancen. "Nadie nos va a ganar a reuniones", afirmó recientemente Sanz, en un compromiso por el diálogo que, espera, rompa la dinámica del 'Dr. No' de la oposición.