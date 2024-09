El Presupuesto de 2024 para Sevilla ya está ejecutado al 53% en solo un mes de vigencia

El Presupuesto de Sevilla está ya en ejecución al 53,5 por ciento con tan solo un mes de haber quedado aprobado. Así lo ha destacado el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, tras la reunión que ha mantenido con sindicatos y empresarios.

En dicho encuentro, el primer edil les ha presentado las cuentas de este año y las primeras ideas sobre lo que serán las cuentas de 2025. "Sevilla tendrá Presupuesto el año próximo sí o sí", ha afirmado Sanz rotundo.

De hecho, el alcalde ha señalado que piensa presentar el borrador de los Presupuestos de 2025 en octubre. Y ha emplazado a los demás grupos a que, entonces, presenten sus aportaciones como ya hiciera el año pasado.

Sin embargo, ha advertido, no habrá tanta "paciencia" en los tiempos porque Sanz quiere aprobar las cuentas de 2025 en un plazo razonable y no llegar a agosto, como ha ocurrido este año.

Sobre el grado de ejecución del Presupuesto de este año, el alcalde ha señalado que las cuentas de 2022 (último ejercicio normal puesto que 2023 fue año electoral), la ejecución total fue del 79,6 por ciento. Eso en un año completo.

En solo un mes

Al ritmo actual de ejecución del Presupuesto de Sevilla -y tras solo un mes-, el alcalde calcula que, a final de año, se podrá superar el 70 por ciento de la puesta en marchas de las inversiones.

El dato, ha valorado, es positivo. Sobre todo porque el tiempo para llegar a un grado de ejecución similar a las cuentas de 2022 será de menos de la mitad: solo cinco meses frente a los 12 de los Presupuestos del PSOE hace dos años.

A la reunión han asistido el presidente de la patronal sevillana, Manuel Rus además de los líderes de CCOO y UGT en la provincia. Los tres han coincidido en agradecer al alcalde que les haya citado para presentarles el Presupuesto de este año y escuchar sus propuestas para el del próximo ejercicio.

Barrios pobres

"Vivimos en la ciudad donde, desgraciadamente, están seis de los diez barrios más pobres de España", ha señalado el alcalde, quien se ha marcado como objetivo el que las cuentas de Sevilla estén enfocadas en los barrios.

Sanz también ha trasladado la necesidad de captar el máximo de fondos europeos para poder invertir en Sevilla así como la construcción de vivienda para solucionar el problema para muchos vecinos.

"Hasta 2027 habrá en construcción o ya construidas en Sevilla 6.000 nuevas viviendas, muchas de ellas de protección oficial", ha destacado el alcalde. Hasta 1.400 de ellas las impulsa directamente el Ayuntamiento.

El secretario general de CCOO Sevilla, Carlos Aristu, se ha mostrado agradecido por la invitación de Sanz para conocer el Presupuesto, algo que es signo "de salud democrática y que no siempre se ha hecho", ha destacado.

"Acuerdo político"

Aristu se ha comprometido a elaborar junto con UGT y los empresarios un documento con propuestas para el Presupuesto de 2025 que ayude como "herramienta para el acuerdo político" tras el bloqueo a las cuentas de la oposición este 2024.

"No vemos con buenos ojos que no haya acuerdo político", ha afeado Aristu, algo en lo que ha coincidido con UGT y la CES, quienes también han criticado que la oposición no colaborase en las cuentas de este año.

El más duro en esta crítica ha sido el presidente de la patronal, quien ha apuntado a posibles razones de índole "personal, partidista o política" para que la oposición bloquease la aprobación de los Presupuestos de Sevilla para este año.

Para el presidente de la CES, "el diálogo social debe ayudar con los principales resto de Sevilla". "La responsabilidad de nuestros políticos no es bloquear presupuestos", ha insistido Rus.

Zona metropolitana

El secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, también se ha mostrado crítico con el bloqueo de las cuentas de la ciudad. Además, ha insistido en la necesidad de integrar la zona metropolitana, proyecto que, cree, debe liderar el alcalde, José Luis Sanz.

"Sevilla tiene que crecer", ha señalado Ginés, quien ha apostado por más vivienda asequible, implantar la tasa turística -algo en lo que ha coincido con Aristu-.