Ni la Ronda Histórica ni La Palmera, este el mejor sitio de Sevilla para ver la Vuelta a España

La Vuelta a España vuelve a Sevilla después de 14 años y, con su retorno, inundará las calles hispalenses de ciclistas y espectadores que no se quieren perder esta cita deportiva. La competición tiene lugar este miércoles 21 de agosto y pasará por algunos de los puntos sevillanos más emblemáticos en apenas 40 minutos, entre las 16:50 y las 17:30.

Sevilla, a pesar de las altas temperaturas que la caracterizan durante estas fechas, está repleta de turistas. Además, pasada la primera quincena de agosto, ya ha llegado el fin de las vacaciones para muchos. Por todo ello, es muy importante hacerse con un buen sitio si el objetivo es ver el paso del pelotón desde la mejor perspectiva.

El próximo miércoles será uno de los días fuertes del verano en Sevilla. Además, aunque los termómetros no van a descansar, se espera una pequeña tregua por parte del calor sevillano. De momento, la AEMET no ha activado ninguna alerta por calor extremo en la provincia. Esto, sin lugar a dudas, supone un incentivo para los apasionados del deporte que no se quieren perder la Vuelta y para quienes pretenden hacer un plan alternativo en la ciudad.

El recorrido completo de calles por las que pasará la carrera es extenso y hay muchas opciones para disfrutar del espectáculo. No obstante, conviene apostar por un sitio estratégico, ya que la velocidad media del pelotón suele estar por encima de los 40 kilómetros por hora.

Además, por su carácter llano, la etapa será rápida y su final será en esprint. Así, en la meta, ubicada en la Plaza de Toros, se podrá ver muy poco.

Las calles más estrechas del recorrido

La carrera entrará en la ciudad por la SE-20 y se adentrará en Pino Montano. Este barrio quizás sea el mejor punto para contemplar a los ciclistas. Pasarán por calles como Estrella Betelgeuse, Estrella Canopus, Corral del Agua y Parque de Doñana.

Dichas arterias son probablemente las más estrechas que atraviese el pelotón, ya que, en su mayor parte, discurre por grandes avenidas. Así, los ciclistas están obligados a reducir la velocidad y se les podrá divisar durante más tiempo.

Asimismo, hay otros puntos destacados. La panorámica que ofrece el puente del Alamillo lo consagra como otro de los lugares estrella por los que pasará La Vuelta. Del mismo modo, otra gran opción será el puente de la Barqueta.

El Parlamento Andaluz es otro de los lugares desde el que se podrá contemplar la carrera. También es una interesante elección ubicarse bajo los árboles que están en la Resolana, delante de la sede de la soberanía popular andaluza, ya que la sombra será un bien preciado a estas horas.

A continuación, el recorrido abraza el centro. Una vez que los ciclistas dejen atrás el Parlamento, avenidas como Ronda de Capuchinos, María Auxiliadora y Menéndez Pelayo serán quienes le pasen el relevo al pelotón. La sombra de la Avenida de Portugal también ofrecerá un gran cobijo a los curiosos que quieran ver la carrera.

Por ahí buscarán la Avenida de la Borbolla y por Manuel Siurot encararán la recta final en la Avenida de la Palmera ya rumbo al Paseo Colón, donde los ciclistas alcanzarán una velocidad endiablada.

Recorrido completo

El recorrido completo de calles es el siguiente: Avda. Biología, Avda. Astronomía, Estrella Betelgeuse, Estrella Canopus, Corral del Agua, Parque de Doñana, Glorieta Berrocal, Ronda Urbana Norte, Glorieta de San Lázaro, Juventudes Musicales, Gta. Olímpica, Puente Alamillo, Gta. General Riego, Gta. Beatriz Manchón, Avda. Álvaro Alonso Barba, Gta. Luis de Lezama, José de Gálvez, Gta. Isla Mágica, Puente de la Barqueta, Glorieta Duquesa Cayetana de Alba, Resolana, Parlamento de Andalucía, Muñoz León, Ronda Capuchinos, María Auxiliadora, Recaredo, Avda. Menéndez Pelayo, Avda. del Cid, Avda. Portugal, Avda. La Borbolla, Avda. Manuel Siurot, Ctra. Su Eminencia, Avda. La Palmera, Paseo Las Delicias, Paseo Cristóbal Colón (Meta).

Recomendaciones de la Policía Local

Para aquellos sevillanos y visitantes que quieran seguir la carrera, la Policía Local ha establecido una serie de recomendaciones. Entre ellas, insta a planificar "con antelación" el lugar desde el que se desee ver la carrera. Para ello, sugiere el uso del transporte público, debido a los numerosos cortes que afectarán a la ciudad desde primera hora de la mañana.

A su vez, recuerda que "los ciclistas circulan a mucha velocidad y cualquier imprudencia puede poner en peligro su vida" y la de los espectadores. En este punto, pide que se sigan las indicaciones de los agentes, de voluntarios y miembros de Protección Civil.

Asimismo, hace hincapié en que "el circuito está completamente cerrado", por lo que no se podrá cruzar en ningún momento. El recorrido estará casi siempre señalizado, pero en caso de duda recomienda la colocación en una zona peatonal.

Por su parte, para hacer frente a las altas temperaturas, recomienda "llevar hidratación extra" y "cubrir la cabeza en la medida de lo posible" para evitar golpes de calor.