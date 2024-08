La 'infiltrada' sevillana en los Juegos Olímpicos: "Aquí no hay bullas como en Semana Santa"

Los Juegos Olímpicos inundan las calles de París de colores, banderas, música y gente de todas las partes del mundo. La ciudad francesa es el epicentro del amor, la alta costura y uno de los puntos claves para quienes visitan el país francófono. Ahora, a todo esto se le suma que se ha convertido en la capital del deporte durante dos semanas.

No son demasiados los sevillanos que se han ganado el derecho de competir en los Juegos Olímpicos. Son solo 12, algunos más mediáticos como los futbolistas Miranda Juanlu y Olga Carmona y otros menos conocidos como la windsurfista Pilar Lamadrid. Alisa Ozhogina (natación artística) y Miguel de Toro (waterpolo) son las más claras opciones de medalla.

Aparte de ellos, son muy pocos los hispalenses que han tenido la suerte de infiltrarse y vivir desde dentro la cita deportiva deportiva por excelencia. Es el caso de la periodista Ana Mencos.

Esta sevillana ha cambiado las redacciones de Sevilla por la capital francesa. Su trayectoria como periodista deportista sumada a la amplia experiencia trabajando en páginas webs ha sido la combinación perfecta para que acabase trabajando en Olympics.com, la web de difusión y noticias del Comité Olímpico Internacional.

- ¿Qué le ha llevado a trabajar en los Juegos Olímpicos?

- Yo escribía en un periódico sevillano y trabajaba tanto en la página web de deportes como ejerciendo la labor de periodismo 'puro'. A mediados del 2023 me contactaron de Olympics.com, la web de difusión y de noticias del Comité Olímpico Internacional porque buscaban a un productor digital. Necesitaban a alguien que tuviese experiencia en el mundo de las páginas web.

- ¿Cómo está siendo la experiencia?

- Agotadora. En una cita así se trabaja mucho y cuando estoy de descanso quiero ver todas las competiciones posibles. Es algo único y que poca gente tiene la suerte de vivir, y yo que sí la he tenido quiero disfrutarlo al máximo. Estoy todo el rato de un lado a otro.

- ¿Cuál está siendo su labor en los JJOO? ¿Os afectó la caída de hace unos días?

- Yo gestiono la página web, que todo funcione correctamente y que la experiencia del usuario sea lo más óptima y cómoda posible. La caída de Microsoft no nos afectó. Influyó sobre todo a quienes estaban de camino a París.

- ¿Está la organización francesa a la altura de un evento como este?

- Sí. Yo pensaba que los juegos iban a estar mucho más desorganizados. Todo está perfectamente cuadriculado al milímetro, sobre todo la logística, aunque a veces hay que andar un poco más de lo habitual. A nivel usuario está muy organizado. Los trabajadores tenemos autobuses que nos llevan y nos facilitan la movilidad. En todos los rincones hay voluntarios que te indican a qué dirección tienes que ir y qué autobús tienes que coger. No se crean bullas como en Semana Santa.

- ¿Qué le pareció la inauguración y toda la polémica surgida con actuaciones como la de la banda de heavy metal Gojira?

- Para mi fue demasiado lenta y quedó deslucida por la lluvia. Había momentos entre un acto y otro que se hicieron muy largos porque el clima impedía hacer determinadas actuaciones como los fuegos artificiales, que no se pudieron realizar. Sin embargo el momento final con el espectáculo de luces me gustó mucho. Creo que a lo de Maria Antonieta no hay que darle importancia. El arte busca provocar.

Además, me encantó el homenaje a Nadal. Es un deportista muy querido aquí, se ha ganado el corazón de los franceses y eso es algo que como española me enorgullece.

- Como periodista deportiva ¿cómo está viendo a España?

- A España le está faltando un poco. Tenemos posibilidades en algunos deportes como tenis, voley playa, gimnasia rítmica o natación artística. Evidentemente, también en fútbol femenino y masculino está habiendo muy buenos resultados. De todas formas, esto acaba de empezar, aún queda mucho tiempo.

- ¿Ve que la afición se envolucra más en un deporte que en otro?

- No. Todo el mundo está a tope con las competiciones, el público está involucradísimo. Da igual el deportista que esté compitiendo en ese momento. Estuve en el campeonato de rugby y entre descanso y descanso había DJ, animaciones... la gente estaba muy animada.

- ¿Cuál es el deporte que más disfruta viendo?

- Te diría que el tenis porque es un deporte que me encanta y que además practico. Pero en momentos olímpicos, para mi, es más divertido la gimnasia o la natación. Son deportes con poca cobertura mediática y está muy guay verlos en los Juegos Olímpicos.

- ¿Cómo es el ambiente en París?

- Hay aficionados por todas partes, la calle está llena de gente, banderas e idiomas de todos los países. Los parisinos no estaban muy contentos con que los Juegos se celebraran aquí, pero ahora, los que se han quedado en la capital, buscan como locos entradas para ver alguna competición.

- ¿Con qué deporte le hubiese gustado competir si hubieses ido como deportista a los JJOO?

- Aparte del tenis, me encantaría gimnasía rítmica o sincronizada, pero soy grafil (un alambre de hierro), así que un deporte más físico como fútbol o rugby.

- Han salido varias noticias sobre altercados entre los aficionados ¿cómo es la relación entre los espectadores?

- Siempre hay altercados, pero son hechos aislados aunque hagan mucho ruido. La mayoría de la gente ha venido a pasárselo bien y a disfrutar del deporte y del evento. Además, hay mucha seguridad y polícia por todas partes.

- ¿Qué es lo que más le está llamando la atención?

- Aunque parezca mentira, la cantidad de gente que compra merchandising, sobre todo norteamericanos y brasileños. Hay cientos de puntos de venta de merchandising por todo París, pero la gente quiere comprarlo en las tiendas oficiales. Es algo que me llama la atención porque las colas que se forman son kilométricas y se pierde muchísimo tiempo esperando. Algo que me parece muy curioso también es el intercampio de pines, yo tenía unos cuantos de mi empresa y ya los he dado.