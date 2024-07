La Diputación se une al combate contra el Virus del Nilo: así actuará en 13 municipios sevillanos

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, se ha reunido este lunes con los alcaldes de las 13 localidades sevillanas afectadas por el Virus del Nilo (VNO) -una enfermedad que ya ha dejado dos fallecidos en Sevilla- y con las empresas que están llevando acabo las labores para combatir la plaga. En la cita se han abordado las tareas que se están llevando a cabo y su evolución.

El mosquito transmisor de VNO ya se ha expandido por las poblaciones de Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Las Cabezas de San Juan, Coria del Río, Dos Hermanas, Los Palacios y Villafranca, La Puebla del Río, Lebrija, Palomares del Río, Utrera y Villamanrique de la Condesa.

La Diputación ha puesto sobre la mesa un presupuesto de un millón de euros y ha contratado a dos empresas para afrontar la plaga. Ambas tienen ya todo el territorio mapeado y han localizado cuáles son los focos más importantes.

Además, una de ellas ya ha empezado a operar y la otra comienza este mismo lunes. Se prevé que los trabajos duren hasta el 15 de noviembre, pero, si fuera necesario, se prolongarían.

Tranquilidad para 250.000 vecinos

El diputado provincial de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, ha llamado a la cautela y ha pedido a los 250.000 vecinos de los municipios afectados "paciencia y tranquilidad".

Domínguez ha asegurado que "ya se está actuando y que los efectos se verán cuando pasen unos días y el tratamiento haga efecto, ya que no son instantáneos". No obstante, ha vaticinado que los vecinos notarán una presencia de mosquitos mucho más baja sin querer entrar en la polémica surgida entre el ente provincial y la Junta de Andalucía por el momento de comenzar a combatir la enfermedad.

Domínguez ha recordado que esta acción "no es una competencia de la Diputación, sino de la Junta", pero ha anunciado que no va a polemizar más y que "los vecinos no deben estar preocupados de si la Junta se está peleando con la Diputación".

Sin embargo, el responsable sevillano de Servicios Públicos ha advertido que la no acción del Gobierno andaluz se "irá judicializando donde tenga que ir y hasta las últimas competencias".

Por otra parte, Juan Molero, el alcalde socialista de la localidad sevillana de Isla Mayor, ha lamentado "el desamparo sanitario" que sufren estos municipios librando esta lucha cada uno por su propia cuenta. Además, ha reprochado al Ejecutivo andaluz que se haya "despreocupado de todas las localidades afectadas".

El alcalde ha destacado la ubicación de Isla Mayor, que es una zona arrocera y está en todo el centro de la marisma del Guadalquivir, con "mosquitos andando a sus anchas".

Debido a su localización, Molero ve urgente tratar los arrozales, pero denuncia que la Administración autonómica "no da autorización" y por lo tanto "están con las manos totalmente amarradas".

Sin embargo, dice estar "aliviado" por la ayuda recibida de la Diputación sevillana que "está ahí para echarle una mano a todos los ayuntamientos sean del color que sean".

Por último, el primer edil de Isla Mayor se ha preguntado que "¿para qué tenemos una Consejería de Salud? ¿Para qué tenemos una Delegación de Salud?" y advierte a la Junta que "el Virus del Nilo no tiene fronteras, no tiene ni colores políticos y la verdad que lo que tienen que hacer velar por la salud pública".

¿Cómo se va a combatir la plaga?

Las empresas encargadas de los trabajos han realizado esta semana los estudios e informes necesarios para saber cuales son las áreas con más proliferación de este insecto.

La empresa Lokímica, al igual que años anteriores, operará en el margen derecho del Guadalquivir, que engloba los municipios de Coria del Río, La Puebla del Río, Palomares del Río, Almensilla, Bollullos de la Mitación, Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa y Aznalcázar.

En estas zonas se han encontrado puntos con gran acumulación de agua donde los mosquitos podrían poner las larvas. Por esto mismo, se han utilizado tratamientos larvicidas o adulticidas.

Por otra parte, la empresa Athisa Medio Ambiente es la encargada de tratar Lebrija y Las Cabezas de San Juan, Utrera y Dos Hermanas. Además de vigilar la zona periurbana de los municipios, en los dos últimos se han realizado tratamientos larvicidas y adulticidas.