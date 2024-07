Sevilla estará al menos hasta septiembre dando licencias de pisos turísticos tras el bloqueo de la oposición

Sevilla sigue sumando pisos turísticos. El goteo de licencias no cesa porque aún no se ha aprobado ninguna limitación a estos alojamientos. La oposición en bloque impide que se apruebe una norma que termine con la concesión de permisos.

El alcalde, José Luis Sanz, quería llevar su propuesta al Pleno de este jueves. Pero no pudo ser. PSOE, Vox y Podemos-IU votaron en contra siquiera de su tramitación urgente en el paso previo, en Urbanismo. Esto es algo que sorprende especialmente en el Gobierno local, que recuerdan cómo la oposición reclama este tema como apremiante pero luego niegan su debate.

Esta cuestión provocó en el Pleno ordinario de julio un enfrentamiento duro entre el socialista Francisco Páez y el presidente de la sesión, Álvaro Pimentel. ¿Por qué? Porque el PSOE insistió en tratar el asunto de los pisos turísticos pese a que, con su voto, había impedido que fuera uno de los puntos del día.

"Usted ha venido a hablar de lo que le da la gana", le afeó el Gobierno local a Páez la tercera vez que sacó a colación los alojamientos para visitantes. Ante la insistencia del socialista también en el siguiente asunto, Pimentel le llamó la atención.

"Está usted cercenando el debate", señaló molesto el edil del PSOE. "No, le estoy diciendo que los pisos turísticos no están en el orden del día y que el asunto que se trata no tiene que ver con eso", le recordó Pimentel, en calidad de presidente del Pleno.

"Tripartido bloqueador"

El bloqueo de la oposición -el "tripartido bloqueador" les llama el alcalde, José Luis Sanz- ha supuesto que la ciudad gane decenas de nuevas licencias para pisos turísticos. En torno a un centenar, según fuentes del sector.

Eso, insisten hace semanas desde el Gobierno municipal, se podría haber evitado aprobando el marco que limita estos alojamientos en Sevilla. El equipo de Sanz negocia cada lunes con la oposición en unas reuniones en las que, por ahora, hay avance pero no acuerdo.

Así, en el último encuentro, se planteó un texto en el que el Ayuntamiento se abría a revisar cada trimestre el número de pisos turísticos por barrios. El tope inicial sería del 10 por ciento que aconseja el informe de expertos que encargó el Consistorio. Pero, en base a las cifras que se vayan manejando, podrían ser menos.

Hasta 10%

Esto no convenció a la oposición. Tampoco apoyaron esta idea que, señalan en el Ayuntamiento, supondría una moratoria de licencias puesto que evitaría que en las zonas más saturadas hubiese más pisos de este tipo al superar el tope del 10 por ciento.

El PSOE no lo vio suficiente. Y este jueves se descolgó con una nueva propuesta. En el Pleno donde no se podía debatir sobre el asunto porque se había bloqueado la cuestión. Así, Páez propuso que se consultase la cuestión con el Colegio de Administradores de Fincas.

El PP tachó la idea de "ocurrencia". La enésima, señalaron, que presentan los socialistas, a los que acusaron de cambiar de idea cada semana. De la Rosa llegó a prever un debate infinito sobre la cuestión por culpa de esos giros de timón del PSOE.

"El lunes que viene nos veremos otra vez. Pero parece que nos vamos a ver todos los lunes del año y en todos va a cambiar su opinión", ironizó el delegado de Urbanismo, que es quien negocia esta cuestión con la oposición.

Para los socialistas, Sevilla sí que puede limitar más y pone como ejemplos a Granada, Cádiz, Málaga o Madrid, donde también gobierna el PP. "O ellos mienten o lo hace usted", señaló Páez.

Para los populares no hay comparación. Cada ciudad tiene sus características y legislación. Y, más allá de eso, esas localidades tienen vía libre porque no cuentan con el bloqueo de la oposición.

El debate, este jueves interrumpido por el Presidente del Pleno, al invocar la normativa del mismo, se zanjó sin acuerdo. Más bien con desencuentro. El lunes el Gobierno local y la oposición se vuelven a ver. Y el grifo de las licencias sigue abierto.