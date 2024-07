El Lope de Vega y los colegios, primeras obras tras la aprobación del Presupuesto de Sevilla este agosto

Sevilla contará con Presupuestos aprobados de forma definitiva el 31 de julio en el peor de los casos; el 8 de agosto en el peor. Así lo ha señalado el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, quien se ha marcado como prioridades los arreglos de los colegios y las obras de reforma del teatro Lope de Vega como primeros asuntos a abordar ahora que tiene aseguradas las cuentas.

Con la aprobación del Presupuesto, Sanz tiene las manos libres para empezar a ejecutar. De hecho, el alcalde ha explicado que ha dado orden para que, en cuanto sea posible -el 1 o el 8 de agosto, en función de si hay alegaciones o no- se empiecen a licitar todos los proyectos que recogen las cuentas.

La prioridad, ha señalado, son dos: las obras en los colegios de Sevilla, "que han estado ocho años abandonados", ha indicado Sanz. Y el Lope de Vega, teatro cerrado hace un año por su mala conservación.

"Me hubiera gustado que el Lope de Vega estuviera en funcionamiento en esta Navidad, pero gracias a la oposición, no va a ser posible", ha señalado Sanz. Sobre los colegios ha abundado: "Es gravísimo el estado en el que nos los encontramos, no son lo colegios que se merecen los sevillanos".

Tras estas dos prioridades, las actuaciones seguirán por toda Sevilla. El alcalde ha reconocido que, con solo cinco meses para ejecutar las cuentas, no aspira a llegar al cien por cien de los proyectos que recoge. Pero sí, al menos, a licitar lo máximo posible antes de que acabe el año.

Licitaciones en agosto

"Está todo preparado, toda la maquinaria, llevamos un mes trabajando para que incluso en agosto se pueda licitar", ha desvelado. Así, se abordarán múltiples obras de mejora viaria y de asfaltado, para lo que se destinarán 14 millones de euros.

A eso se suman 65 actuaciones prioritarias en zonas como el mercado de Las Palmeritas, en el Paseo de Europa, en Santa Clara, el asfaltado de Alcalde Manuel del Valle, Virgen de Luján, avenida del Pítamo...

Además, dentro de esos proyectos que se quieren poner en marcha de inmediato están la reurbanización de la Gran Plaza, de la plaza del Pelícano o del Parque de los Príncipes así como el pintado y reasfaltado del puente de Triana o de Los Remedios así como mejoras en la limpieza de la ciudad con más personal o en seguridad.

Hay actuaciones previstas, además, en la capilla de San José, en la hermandad de San Hermenegildo, en la capilla de San Gregorio. Y se abordará la casa del Pumajero o ala de Luis Cernuda, proyectos que llevan años esperando.

Fábrica de Artillería

También se va a abordar las obras de la Fábrica de Artillería, de la Torre de la Plata o el centro cívico de Los Bermejales.

Sanz, que ha afeado a la oposición el que haya "bloqueado" el Presupuesto, ha señalado que "es una pena que Sevilla haya perdido tanto tiempo". Se refiere el alcalde a los meses que han pasado desde que se presentó el proyecto de cuentas para 2024 y este verano, cuando finalmente quedan aprobadas.

Así, Sanz ha pedido a PSOE, Vox y Podemos-IU que no "obstaculicen" más el proceso de luz verde definitiva de las cuentas de Sevilla presentando alegaciones al texto. Si no las registran, las cuentas estarán en vigor el 1 de agosto. Si lo hacen, habrá que convocar un Pleno extraordinario el 8 de agosto para solventarlas.

Oposición

Eso, sin embargo, no para la aprobación definitiva de las cuentas, ha advertido Sanz. "Le dije a la oposición que iba a tener Presupuestos sí o sí y así es", ha recordado el primer edil, quien ha señalado que PSOE, Vox y Podemos-IU están instalados en el "no por el no".

"Hay que reconocerle a la oposición su contundencia en la irresponsabilidad, en el bloqueo y en mantener y consolidar el bloqueo de la ciudad. Pero la ciudad no está paralizada", ha señalado el alcalde.