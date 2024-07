El Ayuntamiento de Sevilla se abre a reducir los pisos turísticos por debajo del 10% en algunas zonas

El Ayuntamiento de Sevilla se abre a rebajar el tope de pisos turísticos en la ciudad. Según explican fuentes municipales a EL ESPAÑOL, la propuesta inicial sigue siendo de un 10 por ciento máximo de estos alojamientos por barrios de forma general. Pero se revisarán los porcentajes de forma periódica. Y, entonces, se podría bajar de ese 10 por ciento en determinadas áreas siempre que haya razones para ello.

Así, en las zonas acústicamente saturadas (ZAS) y en las que las familias emplean más del 30 por ciento de sus ingresos en vivienda, se podrá reducir por debajo de ese 10 por ciento el número de pisos turísticos. Siempre y cuando se observe que es necesario, puntualizan desde el Consistorio, "y siempre avalado por criterios jurídicos y legales".

Esto no sería automático. Si la norma se aprueba, la medida sería del 10 por ciento de tope para toda Sevilla. Pero se constituiría una comisión de seguimiento que se reuniría cada mes para analizar cómo evoluciona la situación en las zonas ZAS y de alto esfuerzo familiar.

Con esos datos, cada tres meses el Ayuntamiento se compromete a que se pueda reducir ese porcentaje por debajo del 10 por ciento. Desde IU-Podemos plantean que los pisos turísticos sean un máximo del 5 por ciento en las zonas alto esfuerzo familias y un 2 por ciento en las ZAS.

En todo caso, el Gobierno municipal quiere llevar el marco regulatorio al Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo que se celebra este mismo miércoles. Así, se podría aprobar en el Pleno ordinario de julio, que tendrá lugar el jueves 18 de julio, la semana próxima.

El delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, ha recordado que “la propuesta que planteamos es un procedimiento legal, reglado y ordenado frente a los porcentajes arbitrarios que pide la oposición, que genera inseguridad jurídica, y que supone un bloqueo, que hace que sigan aumentando las viviendas de uso turístico”.

Destacan además desde el Consistorio el avance en las negociaciones, así como el hecho de que se cree la comisión de seguimiento o que se vayan a analizar de forma pormenorizada las zonas sensibles en cuestión.

Cambio de actitud

El PSOE, por su parte, está a la espera de recibir la propuesta por escrito. No se cierra a negociarlo gracias al cambio de actitud sobre el tope del 10 por ciento de pisos turísticos.

Ellos proponen que el máximo sea del 2,5 por ciento, "un porcentaje que implicaría no autorizar ni una sola vivienda turística más y que sobren 995, sobre las que se podría aplicar un refuerzo de la inspección por parte del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía para cerrarlas", detallan.

Vox no se cree la propuesta del Gobierno local. La portavoz del grupo municipal ha señalado que "el gobierno no tiene intención alguna de modificar el 10 por ciento de limitación, modificación que probablemente no pueda acometer, debido a la chapuza que supuso aprobar inicialmente esta medida".