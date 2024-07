Sevilla pide a la Junta de Andalucía eliminar 715 pisos turísticos del Centro y Triana

El Ayuntamiento de Sevilla ha pedido a la Junta de Andalucía -que tiene esta competencia- la eliminación de 715 pisos turísticos de la ciudad. El equipo del alcalde, José Luis Sanz, lanza así un guiño a la oposición para aprobar la normativa contra estos establecimientos.

Esto es así porque PSOE, Vox y Podemos-IU se habían quejado de que en la nueva ordenanza que pone coto a los pisos turísticos no se eliminaba ninguno de ellos. Sí que se ponía un tope al número de licencias por zona: no pueden ser más del 10 por ciento de los hogares.

Los pisos turísticos que el Ayuntamiento ha pedido que pierdan su licencia son los que, señalan fuentes del Consistorio, no están adaptados al nuevo decreto de la Junta de Andalucía.

Dicha norma marca reglas para estos alojamientos como los metros mínimos y máximos así como el número de baños, dormitorios o servicios.

Con esta petición, "Sevilla se convierte en la primera ciudad andaluza en utilizar el nuevo decreto autonómico que admite descalificar todas las viviendas de uso turístico que no estén adaptadas a la normativa urbanística".

Centro y Triana

La mayoría de esas viviendas están en el Centro de Sevilla y en Triana, señalan fuentes del Ayuntamiento. Estas son, precisamente, las áreas más saturadas de la ciudad. Hay zonas del Casco Histórico donde la tasa superaba el 30 por ciento de pisos turísticos.

"Esta solicitud forma parte de las medidas de control, disciplina y reducción de viviendas de uso turístico implementadas por el Gobierno local y que se les ha trasladado a los grupos municipales en la reunión mantenida hoy", explican desde el Ayuntamiento.

Además de presentar esta iniciativa, desde el Gobierno municipal han trasladado a la oposición un informe jurídico que avala el que una moratoria de pisos turísticos sería ilegal, algo que también habían pedido todos los grupos.

"Responsabilidad"

Como ha señalado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, “hemos pedido a la oposición responsabilidad y altura de miras para aprobar de una vez el documento que permitirá a la ciudad limitar las viviendas de uso turístico".

"Pedimos a la oposición que no se aferre a un mero mercadeo de porcentajes que no son más que propuestas arbitrarias no sustentadas en informes técnicos que abren la puerta a una grave inseguridad jurídica", ha añadido.