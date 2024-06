Los padres de Marta del Castillo: "Los jueces defienden más al criminal que a la víctima"

Los padres de Marta del Castillo están muy enfadados con la sentencia que se conoció este jueves y que absuelve al Cuco y a la madre de éste por mentir durante el juicio por la muerte de la menor. El escrito, han señalado en rueda de prensa "está lleno de mentiras y de falacias".

Por eso, ha señalado Antonio del Castillo, piensan recurrir la decisión de los jueces de la Audiencia Provincial. Recurrirán al Supremo, donde pedirán que se condene tanto al entonces menor (ya condenado por encubrir el asesinato de Marta) como a su madre.

El padre de la menor, asesinada en 2009 por Miguel Carcaño, como él mismo confesó, esperaba "una condena" en este caso. Pero no ha sido así, una cuestión que les tiene especialmente preocupados.

"Los jueces no se han atenido al Código Penal", ha señalado Del Castillo, quien ha subrayado que la sentencia recoge que tanto el Cuco como su madre mintieron en el juicio pero eso no les ha supuesto una condena. "Encubrieron a los sospechosos", señalan desde la familia de la menor, lo que supuso un menoscabo para las pesquisas del caso.

En la comparecencia ante los medios también ha hablado la madre de Marta, Eva Casanueva, quien ha subrayado la mala fortuna de la familia. "Nos tocan todos los jueces malos", ha valorado, visiblemente cansada.

Restos de Marta del Castillo

La madre de Marta ha lamentado que, 15 años después del crimen, sigue sin poder enterrar a su hija. No se sabe dónde están los restos de la menor. Tampoco cómo murió exactamente.

Casanueva ha señalado que su sensación es que "se defiende más al criminal que a la víctima" y por eso se absuelve al Cuco y a su madre pero ellos siguen sufriendo sin su hija.

La madre de Marta del Castillo ha añadido que la sentencia lanza un mensaje muy peligroso a la sociedad. "Miente, que no pasa nada", ha resumido, antes de señalar que no han tenido en estos años noticias que les ayuden a descansar o, al menos, conocer la verdad de lo que pasó a Marta en el piso de León XIII donde murió.

"La mentira de la madre del Cuco entorpeció la investigación. Si no hubiera mentido, las cosas hubieran cambiado", ha señalado Antonio del Castillo, quien ha lamentado el sentido de la sentencia que les absuelven por esas mentiras.

Enterrar a Marta

Quince años después de la muerte de Marta, la familia sigue sin saber dónde están sus restos. Es una idea que está en el centro del enfado de Antonio del Castillo y Eva Casanueva.

Y, llegados a este punto, no creen que se vaya a encontrar ya. Si pasa, será por casualidad, ha señalado la madre de Marta. "A Marta si se la encuentra alguien va a ser de casualidad. La Policía ya no va a buscarla. Y la Justicia no nos hace caso. Quiere meterla en el cajón de los justos".