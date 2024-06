El abogado del Cuco: "La sentencia recoge el derecho a no confesarse culpable"

El abogado de Francisco Javier García (alias El Cuco) y su madre, se ha mostrado satisfecho con la absolución de sus clientes por mentir durante el juicio por la muerte de Marta del Castillo.

El Cuco, condenado por encubrir la muerte de la menor sevillana, mintió durante su declaración como testigo en el proceso al asesino confeso, Miguel Carcaño, y los demás acusados mayores de edad. Lo mismo hizo la madre.

Sin embargo, una sentencia hecha pública este jueves absuelve tanto al Cuco como a su madre y les libra de dos años de cárcel así como al pago de una multa de 1.400 euros y una indemnización de 30.000 euros a los padres de Marta del Castillo.

Según el defensor del Cuco, la sentencia "da un vuelco positivo" a lo dictado en el Juzgado Penal y reconoce el derecho constitucional a no confesarse culpable, según recoge Europa Press.

Becerra ha explicado que la sentencia refleja que "el hecho de que estas personas no hayan dicho la verdad, algo que ya reconocieron en la vista previa, no constituye delito por falso testimonio".

Culpables

En este sentido, el abogado del Cuco ha argumentado que no constituye delito por dos motivos, en el caso del Cuco "por el derecho constitucional a no confesarse culpable", y en el caso de la madre "al derecho de no declarar en contra de su hijo". Asimismo, ha matizado que "tendrían que haber sido advertidos que no tenían obligación de decir la verdad".

No obstante, ha aclarado que "el falso testimonio en nada afecta a los hechos probados en la sentencia principal". De igual forma, ha apuntado que el objeto último de la familia es "intentar buscar argumentos para repetir el juicio", que, "aunque es legítimo, no lo es jurídicamente", asegurando que "sería un callejón sin salida".

En estos términos se ha expresado el abogado tras conocerse este jueves la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha absuelto al Cuco y su madre, condenados por el Juzgado de lo Penal número 7 a dos años de cárcel por un delito de falso testimonio cometido durante sus respectivas declaraciones como testigos en el juicio celebrado en el año 2011 por el asesinato de la joven Marta del Castillo.