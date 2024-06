Ayuda a su medio hermana a que la reconozcan y pueda acceder a una herencia de hasta tres millones de euros

Una mujer de Sevilla está más cerca de una herencia que puede ascender a tres millones de euros, que es el patrimonio de su padre biológico, del que reclama la filiación.

Esta mujer, a la que representa el abogado sevillano Fernando Osuna, es además familiar de una "muy conocida figura del flamenco", cuyo nombre prefieren no desvelar.

Cuando nació, su madre soltera no le contó quién era su padre, señala Osuna. No fue hasta que tenía 12 años que le ofrecieron explicarle sus orígenes, pero ella no quiso. Cuando murió su madre, sin embargo, sí que quiso encontrar a su progenitor.

La mujer, que nació en los años 60 y hoy tiene más de 60 años, se mantuvo ajena a quién era su padre y la fortuna que había amasado. Porque, señalan fuentes cercanas al caso, entre propiedades en Sevilla y fincas, manejaría hasta tres millones de euros.

En todo caso, cuando su madre muere a los 54 años, ella decide buscar a su progenitor "con los únicos datos que tenía", indican desde su defensa. Finalmente, dio con el hombre.

Tres hermanos más

En ese momento supo que tenía tres hermanos, que habían nacido del matrimonio de su padre. Pero no sería la única hermana. Porque, cuando el proceso de filiación casi tocaba a su fin, apareció otra persona.

Es la señora que la está ayudando. Se trata de su hermana por parte de padre, que tiene reconocida tal condición y que se ha advenido a que se usen muestras de su ADN para probar que la primera es su hermana y, además, hija del acaudalado sevillano.

De hecho, señala Osuna, hay una coincidencia de más del 99 por ciento en las muestras de ambas mujeres, lo que probaría, señala el abogado, que son hermanas. Las pruebas se han incorporado ya al expediente de reclamación de paternidad.

Si finalmente la mujer gana la filiación en el juzgado, podría tener acceso a esa fortuna de hasta tres millones de euros que tendría el padre, según sus abogados. Sin embargo, la compartiría con sus cuatro hermanos: los tres nacidos dentro del matrimonio y la hermana que la ha ayudado y es solo hija de su padre.