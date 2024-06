La ONCE reparte 300.000 euros en Sevilla: todo ha caído en Los Remedios

El vendedor de la ONCE, que ha repartido 300.000 euros en Los Remedios. EE Sevilla

La ONCE ha repartido 300.000 euros en Sevilla. En concreto, en el barrio de Los Remedios, donde un vendedor de dicha organización ha despachado diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Según informan desde la ONCE, la suerte cayó en un quiosco que está en la calle Virgen de Luján. Allí Antonio Velázquez vendió los décimos, algo por lo que se dice "muy contento".

"Estoy esperando a los clientes que les ha tocado, esto es mucha alegría para todo Los Remedios", ha dicho. Antonio lleva tres años vendiendo en Los Remedios después de haber vendido en Triana, y asegura estar "encantado con la clientela que me he hecho aquí, son todos muy amables y muy buena gente", según recoge la Fundación en una nota de prensa.

A su juicio, la clave para ser un "buen vendedor" de la ONCE es "ser simpático, ser educado, sacar una sonrisa al cliente si se puede, y ser muy constante".

Antonio perdió la visión por completo por un accidente en 2001. "Los tres primeros años nada más que quería morir", cuenta con "naturalidad", al tiempo que ha explicado que a través de la psicóloga de la ONCE, María Ángeles, empezó a animarse y a convencerse de que "la vida seguía de otra manera hacia adelante". Antes era camarero en Reina Mercedes y desde 2008 vendedor en la capital andaluza. Tiene 54 años.

Asimismo, reconoce que la ONCE ha hecho mucho por él. "Me ha ayudado mucho, esta segunda parte de mi vida se la debo a ella, mi segunda vida, fue la que tiró de mí para arriba cuando estaba hundido y me hicieron ver que se podía vivir de otra manera, pero se podía vivir", ha apostillado.