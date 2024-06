Morante de La Puebla corta la temporada por tiempo indefinido: "No responde a los antidepresivos"

Se veía venir. El torero Morante de La Puebla corta la temporada por tiempo indefinido. Su estado de salud vuelve a estar en el punto de mira de la afición y de los empresarios, pues no afrontará los compromisos que tiene por delante no se sabe por cuanto tiempo, ya que no es una decisión definitiva.

Uno de ellos de máxima relevancia, la corrida de la Beneficencia en Madrid de este domingo, una de las citas más importantes en el calendario taurino, cuyo cartel de 'No hay billetes' ya estaba preparado para colgarse. El sábado también iba a torear en Marbella en la reinauguración de su plaza.

Ha sido su apoderado, Pedro Marques, quien ha dado la noticia, adelantada por el periódico El Mundo. "No responde a los antidepresivos y además en los últimos días le hemos hecho pruebas de todo tipo. Le fallaban las piernas y se quedaba como sin fuerza", ha explicado.

El diestro padece una dolencia psiquiátrica que arrastra desde hace décadas. En concreto, se trata de un trastorno de la personalidad y bipolaridad.

"Lamentamos mucho todo el desaguisado. A los empresarios les hemos dicho que no nos anuncien aunque hayamos apalabrado pero sin enviar los contratos. La interrupción es sin fecha, según se vaya encontrando el maestro", ha insistido Pedro.

No es la primera vez que el diestro de La Puebla corta la temporada de manera sorpresiva. En septiembre del pasado año también anuló sus compromisos y un breve parón justo antes del Domingo de Resurrección hizo saltar de nuevo las alarmas y los rumores sobre el alcance de esta dolencia psiquiátrica de la que lleva años tratándose.

Visiblemente afectado física y mentalmente se le vio el pasado mes de febrero cuando fue a recoger el Premio Andalucía de Tauromaquia, junto a Curro Romero. Su aspecto y sus palabras para agradecer el galardón denotaban que algo no iba bien.

La primera vez que se retiró temporalmente fue en 2004 por estos problemas de salud mental que le obligaron a marcharse a Miami, donde fue tratado hace 20 años.

El pasado año el diestro cigarrero alcanzó un momento cumbre en su carrera al cortarle el rabo a un toro de Domingo Hernández en la Feria de Abril, pero después una lesión de muñeca en Badajoz le obligó a cancelar algunos de sus compromisos, interrumpiendo su temporada tras la feria de San Miguel.

Este año su paso por la feria de abril y por la de San Isidro no han sido los deseados y en más de una tarde se le ha apreciado ver cabizbajo y sin estar al 100%. Sin embargo, hace unos días en la feria del Corpus de Toledo dejó en la retina de los aficionados otra de sus memorables faenas.