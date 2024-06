Abascal, sobre el Ayuntamiento de Sevilla: “El PP no quiere pactar y tenemos que tragar con todo”

Santiago Abascal ha estrenado la campaña europea en Andalucía. No había estado hasta ahora. La primera parada ha sido Sevilla, donde ha criticado al Gobierno municipal del PP por los Presupuestos locales, rechazados en bloque por toda la oposición. “Pedimos respeto. No quieren pactar con nosotros y tenemos que tragar con todo”, ha lamentado.

En un mitin celebrado en la Plaza del Albaicín de Sevilla Este ante unos 1.000 simpatizantes, según fuentes del partido, el presidente de Vox ha criticado que el PP haga campaña con las cuentas hispalenses. “No quieren hablar de elecciones europeas. No es por que le importe Sevilla mucho, es porque no saben de qué hablar”, ha insistido.

En este sentido, ha negado la pinza en el Ayuntamiento de Sevilla con el PSOE, criticada este martes por Feijóo. Para el líder de Vox no hay “ningún complejo”, ya que, según ha afirmado, “el PP vota junto al PSOE en Bruselas lo mismo desde hace cinco años”.

“Si lo nuestro es una pinza, lo del PSOE y el PP en Europa es una tenaza como una catedral en contra de los intereses de los españoles”, ha sentenciado.

Abascal ha asegurado que fue el PP local el que quiso “llegar a un acuerdo con VOX” y estaban en “conversaciones”, un relato que niegan los populares de Sevilla. Enmarcaban el diálogo dentro del habitual con todos los grupos políticos, pero sin negociar los Presupuestos.

No obstante, el presidente de Vox asegura que desde Génova o desde el PP regional han frenado el acuerdo. “Juanma Moreno debe estar pensando en suceder a Feijóo y querrá decir que gobiernan sin Vox. Se le ha olvidado decir que existen en Andalucía como gobernantes gracias a nosotros, porque durante 40 años no pudieron derrotar al socialismo”, ha puntualizado.

A juicio de Abascal, el presupuesto presentado por el PP de Sevila incluía “más gasto público” y “estudios de género”, además de otras cuestiones que ha definido como “chorradas a las que nos acostumbra la izquierda y el PP”.

“No quieren pactar con nosotros y tenemos que tragar con todo. Pues no, cuando no se cuenta con nosotros, no se negocia y no se nos respeta, tienen nuestro ‘no’ con contundencia”, ha zanjado el líder de Vox.

"En Sevilla empezó todo"

El himno de España ha cerrado un acto en el que Abascal ha sido el último en hablar. Antes le precedieron Javier Navarro, presidente del partido en Sevilla, y Hermann Tertsch, número 2 para las elecciones europeas. Ha empezado recordando que en la capital hispalense siempre siente “algo especial”.

“En Sevilla empezó todo”, ha dicho el presidente de Vox al recordar las elecciones andaluzas de diciembre de 2018, donde su formación entró en las instituciones por primera vez con 12 escaños

“Vox ha hecho historia en Andalucía y España. Hoy me siento en casa porque fuisteis los primeros en dar una victoria a Vox”, ha dicho a Abascal que, siempre en referencia al PP, ha incidido en que “algunos de los que gobiernan lo han olvidado”.