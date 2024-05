El PP tiende la mano al PSOE y le acepta más de la mitad de sus exigencias para aprobar el Presupuesto de Sevilla

El PP tiende la mano al PSOE para aprobar los Presupuestos de Sevilla para 2024. Según ha anunciado el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, su equipo está dispuesto a aceptar 15 de las 27 exigencias de los socialistas para, al menos, dar luz verde a las cuentas de la ciudad.

Las medidas que el PP está dispuesto a negociar son las que tienen que ver con la Ley de Capitalidad, el Anillo verde, la conexión de barrios, la reurbanización del entorno del Casino de la Exposición y del paseo Juan Carlos I, el trnvibús y el Metrocentro.

También propuestas sobre patrimonio histórico, la celebración del centenario de la Exposición de 1929; los servicios públicos, comunidades energéticas, ampliación de la red de piscinas públicas, la fiscalidad turística, Fibes como "plató de cine" o la protección ambiental.

[El Pleno de presupuestos de Sevilla será el 3 de junio: Sanz pone en marcha la cuenta atrás]

"Además, del resto de líneas consideramos que hay cuestiones puntuales en las que también podríamos alcanzar acuerdos", señalan desde el PP, que se abre así a ampliar las conversaciones con el PP.

Fuentes municipales destacan que esas 15 medidas, que habría que negociar en más detalle, son "más de la mitad" de las que presentó el PSOE en la reunión de este lunes para negociar los Presupuestos.

"Asumibles"

"Son asumibles políticamente", añaden. ¿Y las demás? Indican quienes están cerca de las conversaciones entre PP y PSOE que tienen más que ver con cuestiones políticas que los populares no pueden aprobar.

Sin embargo, desde el equipo de José Luis Sanz entienden que ese gesto, que ha anunciado el alcalde en el Pleno ordinario que se celebra este martes en el Ayuntamiento de Sevilla, es suficiente para acercar posturas y que las cuentas salgan adelante el lunes, cuando está convocado un Pleno extraordinario para debatir el Presupuesto de Sevilla en 2024.

El PSOE ha reaccionado con sorpresa ante ese anuncio. Porque, señalan, en la reunión que mantuvieron este lunes con el PP no se dijo nada de esa aceptación de 15 condiciones. Niegan que supieran de esa mano tendida.

Cuestiones que acepta el PP

Fuentes del partido socialista aseguran que no tienen constancia de cuáles de las condiciones que plantearon para negociar son las que acepta el PP. Tampoco cómo se va a hacer ni los detalles económicos de ese posible acuerdo.

De hecho, el portavoz del PSOE en Sevilla, Antonio Muñoz, ha reprochado al alcalde que pretenda aprobar los nuevos presupuestos municipales "sin la mayoría" del Pleno al recurrir a una cuestión de confianza si las nuevas cuentas no prosperan en el pleno extraordinario del 3 de junio.

En concreto, Muñoz, ha pedido al alcalde que aclare "si ha tenido o no conversaciones" con Vox para conformar un gobierno de coalición en Sevilla, extremo que vienen negando los populares después de que el partido de Santiago Abascal asegurase que tales negociaciones existían e iban "en buen camino".

En todo caso, el gesto de Sanz sí que abre la puerta a una posible abstención del PSOE este lunes. Porque es todo lo que necesita el alcalde para conseguir aprobar las cuentas de la ciudad para este año.

Plan B para el Presupuesto

Si las conversaciones con el PSOE fracasan, hay plan B. Está la cuestión de confianza a la que el alcalde ha asegurado que se va a someter si la oposición le tumba las cuentas. Este martes lo ha recordado.

Si eso fracasa, queda la opción de que la oposición presente una moción de censura contra Sanz. Pero eso no pasará. Así se han comprometido el PSOE. "No va a haber moción de censura con Vox", ha indicado el portavoz socialista, Antonio Muñoz.

En la misma línea se ha expresado el portavoz de IU-Podemos, Ismael Sánchez, quien ha asegurado que "Vox no gobierna en Sevilla Juanma Moreno mediante y no gobernará porque no vamos a presentar una moción de censura con ellos".