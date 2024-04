La madre de la menor de Écija: "Se quedó dormida en el coche y cuando se despertó la estaban violando"

La menor de 17 años que denunció abusos sexuales por parte de tres hombres el pasado sábado al volver de una discoteca en La Carlota, se quedó dormida en el coche. Así lo ha contado su madre, quien señala que "cuando se despertó la estaban violando".

La joven, ha indicado la madre, "llegó con los pantalones desabrochados y el pecho fuera". No subió a su casa, en el tercer piso del edificio de Écija donde estaban sus padres, sino que se quedó en el primero.

Allí vive una amiga suya, que la atendió en primer lugar. Los gritos, ha explicado la madre, la alertaron a ella y al padre, quien bajó los dos pisos que les separaban. "Su padre se la subió y allí nos contó que la habían violado", ha recordado.

[Un juez manda a prisión a tres hombres por la presunta violación grupal a una menor en Écija]

"Yo creo que la drogaron", ha explicado la madre de la menor. "Vino mal, no se acuerda de nada", ha añadido en declaraciones a Canal Sur.

Un reservado

Según ha relatado, la joven, de 17 años, estaba de fiesta en la discoteca La Carlota, municipio cercano a Écija, donde viven. Había salido con amigos y se pasó parte de la noche en un reservado que sus amistades habían reservado.

Allí, señala la madre, se colaron los ahora acusados de la violación. Tres hombres a los que un amigo de la presunta víctima echó del lugar. "Echaron un vistazo, yo creo que la estuvieron observando", ha opinado la madre.

Cuando se acabó la fiesta, plantearon la vuelta. La joven se subió a un coche donde un amigo le dijo que había hueco e iba para Écija. "Ahí caben dos personas", ha relatado la madre que le dijeron a la joven.

Se quedó dormida

Al entrar en el coche, se quedó dormida. "Cuando se despertó la estaban violando", ha insistido la madre.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, la progenitora de la joven se ha mostrado contrariada ante la escena que se produjo en los Juzgados, donde se habría presentado una familiar de uno de los detenidos. La misma, relatan fuentes presenciales, habría indicado que la joven no tendría que haber salido.

"Se presenta allí y defiende que la niña no salga", ha indicado la madre. "¡Que no salga con 17 años, que se quede en casa jugando a la play!", ha exclamado. "Los 17 años son para salir con los amigos. ¿Qué pasa, que no podemos salir, no podemos disfrutar"", se ha preguntado.