Así es Monumento: la mayor fosa común del cementerio de Sevilla, que se prepara para la exhumación

Monumento es la fosa común más grande de las ocho que hay en el Cementerio de San Fernando de Sevilla. Las cuatro administraciones implicadas han firmado un protocolo previo como primer paso hacia la exhumación, tal como se hizo con Pico Reja.

Según las estimaciones del historiador José Díaz Arriaza en su libro ‘Ni localizados ni olvidados’, se estima que en este lugar pueden encontrarse los restos de 2.613 víctimas del franquismo.

No obstante, hasta que no se abra, no pueden conocerse con exactitud los números. De hecho, esta misma fuente apuntaba a que en Pico Reja habría 1.103 cuerpos de represaliados y finalmente han sido 1.786.

[Ni modernos ni aislados: Los restos humanos encontrados en un solar de Miraflores paran las obras]

Para proceder en la exhumación de Fosa Monumento ha sido necesario el acuerdo de cuatro administraciones de distinto signo, dos del PP (Ayuntamiento y Junta de Andalucía) y otras dos del PSOE (Diputación y Gobierno). De momento, solo se ha llegado a un preacuerdo encaminado a firmar un protocolo de actuación en el mes de abril.

Imagen de la reunión entre las cuatro administraciones que han suscrito el acuerdo. EP Sevilla

¿Cómo es Fosa Monumento?

En las fosas comunes de Sevilla no solo hay víctimas del franquismo. También se depositaba en ellas a personas que no podían afrontar los gastos de un entierro. Así se iban cerrando y abriendo conforme se llenaban.

Según consta en los archivos oficiales, Pico Reja se abrió en 1925 y no se cerró hasta agosto de 1936. Es la que estaba en uso el 18 de julio de 1936, cuando comenzó la guera civil. Su exhumación culminó en febrero de 2023 y esos trabajos determinaron que fueron 1.786 los cuerpos de represaliados que allí se enterraron.

Con Pico Reja llena, se abrió Fosa Monumento en septiembre de 1936 y estuvo en funcionamiento hasta enero de 1940. Las estimaciones de José Díaz Arriaza apuntan a que en ella podría haber 7.440 cuerpos por distintas causas. De ellas, 2.613 serían víctimas de la represión.

No obstante, según fuentes de familiares de víctimas, estos datos pueden ser sujetos a variaciones, teniendo en cuenta la experiencia reciente de la exhumación de Pico Reja.

Cuentan que, pese a ser oficiales, el equipo técnico que ha trabajado en la fosa tiene imágenes áereas de aquellas fechas, tomadas por vuelos de reconocimiento. Incluso se baraja la hipótesis de que ambas fosas estuvieran abiertas al mismo tiempo.

¿Quién podría estar en Fosa Monumento?

No se puede determinar con exactitud quién estaría enterrado en cada fosa. Por las fechas oficiales, los restos mortales de Blas Infante estarían en Pico Reja. Fue fusilado el 11 de agosto de 1936, pero en el supuesto de que las dos estuviesen abiertas al mismo tiempo, podría caber la posibilidad de que estuviera en Monumento.

Según los datos de Díaz Arriaza basados en las fechas oficiales, en Monumento estaría Horacio Hermoso Araujo, el último alcalde republicano, José León Trejo, catedrático del Instituto de San Isidoro y concejal del Ayuntamiento de Sevilla en 1931, así como su hermano Manuel León Trejo, profesor de la Escuela de Magisterio.

Imágenes de algunas de las víctimas aportadas por los familiares en una de sus habituales concentraciones. EP Sevilla

Ricardo Corro Moncho, Gobernador Civil de Sevilla en 1936 y Carmen Díaz, hermana de Pepe Díaz, quien era secretario general del PCE en la época, también podrían encontrarse en esta fosa, al igual que los ocho condenados acusados de un complot contra Queipo de Llano en enero de 1938.

¿Qué piensan las familias?

Mientras tanto, muchas de las familias se han tomado este primer consenso con escepticismo. Una de ellas es Ana Sánchez. Por las fechas, su tío, Antonio Sánchez Moreno, debería estar en Fosa Monumento, ya que fue fusilado el 22 de julio de 1937. Los restos de otro de sus tíos estarían en Pico Reja, a la espera de los resultados de identificación genética.

“Está claro que es una buena noticia, pero tendremos que estar expectantes y comprobando. Porque es un acuerdo de intenciones y habrá que ver cómo se va desarrollando y cuál va a ser el protocolo”, indica para EL ESPAÑOL.

Ana tiene 64 años y participa del movimiento memorialista desde hace 13. Espera que “Pico Reja sirva de ejemplo” para la “dignificación de estas personas”. “Los familiares no tuvieron oportunidad de darle una sepultura digna”, cuenta.

Concha León es sobrina nieta de Manuel y José León Trejo, quienes podrían estar en Fosa Monumento. Su abuelo, también fue fusilado, y por fechas estaría en Pico Reja. A sus 72 años, se emociona al atender a este medio cuando cuenta que en su casa el movimiento memorialista ha estado presente “toda la vida.

“Mis tíos siempre han estado presentes en la familia. Es como un duelo que no se ha superado”, subraya. Sobre el acuerdo entre administraciones, espera que “llegue a buen puerto”, aunque no se muestra demasiado confiada al respecto. “Crean muchas expectativas, pero muchas veces es de cara a la galería”, asegura.

Encuentros en La Gavidia

Los miembros de estas familias, pertenecientes a distintas asociaciones de Memoria Histórica de Sevilla se reúnen desde 2008 en la Plaza de la Gavidia. Se encuentran los últimos sábados de cada mes para poner en común sus reivindicaciones y reclamar avances en las exhumaciones.

Miguel Guerrero, uno de los representantes del movimiento memorialista de Sevilla, asiduo a estas concentraciones, se muestra cauto. "Creo que habrá que esperar a la firma del acuerdo, conocer sus términos y entonces proceder a su análisis y evaluación", expone este nieto de represealiado, cuyos restos tendrían que estar en Pico Reja.

Uno de los encuentros del movimiento memorialista en la Plaza de la Gavidia. EP Sevilla

De todos modos entiende que "es un gran acuerdo" ya que "viene a confirmar que lo importante es que haya voluntad política por parte de las administraciones, no es cuestión de dinero, que lo hay".

Asimismo, cree que "ratifica" lo positivo de "las continuas demandas y luchas" del movimiento, "que más tarde o temprano, no caen en saco roto y consiguen ser atendidas".

Plazo de entre tres y cuatro años

Tras el preacuerdo entre las cuatro administraciones, el representante del Ayuntamiento de Sevilla, Pedro Fernando Molina, coordinador de Hacienda y Participación Ciudadana, expresaba su voluntad de que la exhumación se iniciase “a la mayor brevedad posible”.

No obstante, aseguraba que todavía no hay presupuesto, ya que en la reunión no se había hablado de “detalles y cantidades”. Mientras, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, marcó un plazo de entre tres y cuatro años para la conclusión del proyecto.

En cualquier caso, el proceso de identificación genética de las víctimas será más largo para los familiares, como indica el ejemplo de Pico Reja. Tras tres años de exhumación concluidos en 2023, el proceso se encuentra en la fase de identificación.

Alrededor de 500 parientes de las víctimas aportaron su ADN para que fueran comparados con los restos óseos y establecer coincidencias genéticas. Ahora se encuentran a la espera de los resultados oficiales, lo que señala el camino a seguir con Fosa Monumento.