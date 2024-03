Salvi, el sevillano viral por limpiar el Guadalquivir con su imán: “He llegado a sacar hasta una moto"

Su nombre es Salvador Guerrero, pero todos le conocen como Salvi. Ha ganado relevancia en redes y especialmente en TikTok. Su usuario es @salviyou. En esta plataforma sube vídeos y hace directos de sus andanzas en el Guadalquivir, de donde saca todo tipo de objetos con su imán.

Este sevillano de Bellavista asegura que lo hace únicamente por afición y que nunca ha sacado dinero. La curiosidad y limpiar el río es lo que le mueven.

Cada día se va a la zapata de la calle Betis, justo abajo del Puente de Triana y pasa entre tres y cuatro horas con su imán y su gancho. Con él ha sacado infinidad de objetos curiosos que han hecho las delicias sus seguidores.

- ¿Por qué se dedica a sacar objetos del río?

- En Países Bajos estuve cuatro años trabajando y allí se hace mucho en los canales. Cuando me vine este verano iba a volver otra vez, pero mi padre falleció y me quedé aquí. Me compré un imán y empecé a hacerlo en Sevilla.

- Antes del Guadalquivir, ¿lo hacía en otros sitios?

- Primero me iba a los parques y después me informé de que era legal. No hay tradición, pero no hay ningún problema. Es una cosa nueva en Sevilla. El día que saquen una licencia, sacaré mi licencia. Una vez vino la Policía y me estuvo preguntando, porque ni ellos sabían si era legal.

- ¿Cuánto tiempo lleva viniendo al río?

- Mes y pico. Desde que han pasado las Navidades. Siempre me pongo en la parte de abajo de la calle Betis. Prácticamente todos los días, a partir de las tres y media de la tarde más o menos y estoy hasta las siete o las ocho de la tarde.

- Como se puede ver en sus vídeos, ya no está solo, ¿no?

- Vienen muchos chavales conmigo. Hay varios hombres que se han sacado el imán. He creado afición y he propuesto una quedada para que nos veamos todos. A ver si hacemos un club o algo así. Y si hay que sacar papeles, yo los muevo. Estoy dispuesto a sacar todo lo que haga falta. Si Lipasam me llama y me da un puesto para limpiar, estoy encantado.

- ¿Qué es lo más curioso que ha sacado del río?

- Una moto. Era una mobylette que llevaría 20 o 30 años en el agua. Muchas vallas, dos monedas de Francia, una de 1980 y otra de 1988, señales de tráfico, bicicletas, patinetes, un bombo de la basura… También las piedras de las sombrillas de los bares de Triana. Las tiran desde arriba.

- ¿En qué estado están los objetos?

- El Guadalquivir tiene una plaga de mejillones y, nada más que cae ahí, pronto van envejeciendo. En los parques no sale tan oxidado.

- ¿Y qué hace con estas cosas?

- Llamo a Lipasam para que lo recojan. Algunas veces han ido, pero hay veces que tardan mucho tiempo y se queda todo allí.

- ¿Puede reutilizar algunas?

- De momento, no, porque lo que sale de ahí no vale nada. No saco cosas que merezcan la pena.

- ¿No puede llevarse nada?

- Yo no puedo meterlo en mi coche. Tarde una semana, dos o un mes, Lipasam acaba llevándoselo. Desde el puente, cuando miras hacia abajo se ve, así que creo que antes de Semana Santa lo dejarán todo limpio.

- ¿Ni siquiera ganar dinero con alguna de ellas?

- Nada, me cuesta el dinero mi gasolina, mis guantes y los imanes. Por el mobylette me llamó un hombre que se puso en contacto por TikTok conmigo. Me ofreció 200 euros, pero lo dejé ahí y se lo llevaron. Si encontrara algo con gran valor o algo histórico, lo tendré que entregar, pero saco cosas de poco valor.

- ¿Cómo es posible que haya estas cosas en el río?

- Me pongo en la parte más antigua del río. Creo que será por peleas, por los bares, las gracias y las borracheras. También por el viento. Es un sitio que en los fines de semana pasa mucha gente.

- ¿Qué tipo de imán utiliza?

- El imán es de neodimio. Es uno especial fuerza N-52. Puede atraer hasta 600 kilos. Los venden en amazon. El que tengo ahora mismo es de 70 euros con la cuerda. Tiene mucha potencia. Lo pego en una viga de hierro y no se suelta. También tengo otro más chico que cuesta 30 euros y viene con un gancho y la cuerda.

- ¿Hay que tener mucha fuerza para tirar o ya el imán lo hace todo?

- Fuerza tienes que tener porque cuando sacas vallas por ejemplo, en el agua no pesa tanto, pero cuando va saliendo sí. No me pesa porque estoy acostumbrado a coger peso.

- También se dedica a destrozar el amor de las parejas...

- Sí (risas). Saco muchas llaves de los candados que ponen en el puente y en los barrotes cercanos. Con algunos he probado y los he abierto. Una vez apareció el chaval y puso el candado otra vez.

- ¿Al margen de esto a qué se dedica?

- Soy escayolista, pero ahora estoy montando maquinaria de aire, obras de conductos. Hago de todo, hasta fontanería y de electricista.

- Pero esta se ha convertido en su gran pasión, ¿no?

- Sí, es todo por la curiosidad de lo que hay abajo y también por limpiar el río. Todo lo que tenga que ver con el río y el agua, me encanta.