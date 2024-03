Un hombre se pasea desnudo por Sevilla: la Policía Nacional le sigue los pasos

Completamente desnudo y andando por la calle. Es la imagen que vieron los clientes de un bar de Triana que comían este fin de semana en la terraza aprovechando el buen tiempo.

Un hombre se pasea desnudo por Sevilla.

El hombre, que caminaba por la acera de enfrente, solo llevaba los zapatos. Pero los portaba en las manos, no los tenía puestos. Según el vídeo que ha corrido como la pólvora por los grupos de Whatsapp de Sevilla, el exhibicionista camina por el carril bici de la avenida de Coria.

El hombre solo para su caminar cuando, parece, el conductor de un coche le dice algo. Pero responde sin mostrar sorpresa por el hecho de estar desnudo en medio de la calle a plena luz del día.

Circula otro vídeo en el que el hombre en cuestión está en un parque cercano. En el mismo se le ve quemar una "gabardina o cierta ropa", señalan testigos que lo vieron en ese momento.

Según el personal de la farmacia cercana, el vídeo se ha hecho famoso también en el barrio. Uno de sus trabajadores cuenta a EL ESPAÑOL que lo ha visto pero que, por ahora, ningún cliente ha comentado nada.

Investigación de la Policía Nacional

Donde también son plenamente conscientes del vídeo y del hombre que lo protagoniza es en la Policía Nacional. Según han confirmado desde el cuerpo a este periódico, ya hay agentes que están tras los pasos del hombre.

Según añaden, podría haber cometido un delito de exhibicionismo porque está desnudo y hay menores de edad. Aclaran que estar sin ropa no es delito siempre y cuando no haya niños. No es el caso.

Es por eso por lo que han abierto una investigación. De hecho, están tratando de localizar la hombre para ver en qué responsabilidades penales podría haber incurrido por su actitud.