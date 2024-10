Úrsula Corberó está en las redes del 'Chacal' en el tráiler de esta serie con Eddie Redmayne sobre el asesino

Tras el éxito internacional de La casa de papel en Netflix, y la popularidad que llega al aparecer en las pantallas de millones de personas en todo el mundo, Úrsula Corberó está dando los primeros pasos para establecer una carrera en inglés.

Se estrenó con Lift: un robo de primera clase, una película de acción en la misma plataforma, siguió con su participación en un episodio como estrella invitada en Mr. and Mrs. Smith, la serie de Donald Glover en Prime Video, y ahora se prepara para el lanzamiento de su primer protagonista en inglés en Chacal (The Day of The Jackal), junto a Eddie Redmayne.

El ganador del Oscar por La teoría del todo interpreta en esta miniserie a El Chacal, un asesino solitario sin rival y muy escurridizo, que se gana la vida vendiendo sus talentos al mejor postor.

Tras su último asesinato, este asesino encuentra a su rival en una tenaz agente de los servicios de inteligencia británicos (Lashana Lynch) que empieza a seguir la pista del Chacal en una trepidante persecución a través de Europa, dejando destrucción a su paso.

Corberó interpreta a Nuria, la persona más cercana a la vida del Chacal, pero que desconoce quién es realmente y a qué se dedica.

'The Day of the Jackal' ('Chacal') | Tráiler subtitulado

Completan el reparto Charles Dance (Juego de tronos), Richard Dormer (Fortitude, Juego de tronos), Lia Williams (The Crown), Khalid Abdalla (The Crown), Eleanor Matsuura (The Walking Dead, I Used To Be Famous) como Zina Jansone, Jonjo O'Neill (Andor, Bad Sisters) como Edward Carver, y Sule Rimi (Classified, Andor).

Esta ambiciosa coproducción de Peacock y Sky, que en España se verá en SkyShowtime, está basada asada en la novela El día del Chacal, del novelista británico Frederick Forsyth, que a su vez partió de un hecho real: el intento de asesinato de Charles de Gaulle, cometido por un comando del grupo terrorista OAS, la captura del jefe de estos y el fusilamiento de uno de los líderes de la organización. A partir de aquí, el escritor desarrolló la trama de ficción.

La serie de 10 episodios también sigue la estela de la premiada adaptación cinematográfica de 1973 del mismo nombre de Universal Pictures, pero con una visión contemporánea ambientada en el turbulento panorama geopolítico de nuestro tiempo.

Chacal está escrita y adaptada por Ronan Bennett, creador y guionista de la aclamada Top Boy. Brian Kirk (Juego de tronos, Luther, Boardwalk Empire) es el director principal.