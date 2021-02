Todas las series que estrenará Netflix a lo largo de 2021

Netflix busca la próxima Los Bridgerton y Gambito de Dama. A lo largo de 2021 la plataforma dirigida con mano férrea por Ted Sarandos y Reed Hastings seguirá estrenando series sin parar para tener satisfechos a los más de 200 millones de usuarios con los que cuenta ya la plataforma. A continuación, presentamos todas las series que verán la luz en su servicio durante los próximos meses de este año.

'50 m2'

Netflix también quiere su propia serie turca. Netflix

Fecha de estreno: 27 de enero

Conseguir una segunda oportunidad es fácil, pero aprovecharla ya es más complicado de lo que parece. Gölge hace el trabajo sucio de Servet Nadir, quien lo crió. Él, que no recuerda nada de su infancia, busca la fotografía que lo ata al pasado. Gölge huye con los secretos de Servet Nadir y se refugia en una sastrería de 50 m²2; en un barrio de Güzelce. Los vecinos creen que es Adem, hijo de Adil, el sastre que acaba de morir. Por muchas dificultades que le ofrezca el barrio, Gölge lo cambiará, y el barrio lo cambiará a él. Burak Aksak dirige y escribe la última apuesta turca de Netflix.

'Baby Reindeer'

Fecha de estreno: por confirmar.

A partir de una historia real y un popular monólogo salido del Festival Fringe de Edimburgo (el mismo en el que se originó el fenómeno de Fleabag) celebrado en 2019, Baby Reindeer sigue la relación del escritor y actor Richard Gadd con su acosadora. La dinámica con ella hará que después de mucho tiempo se vea obligado a hacer frente a un trauma profundo que había permanecido enterrado hasta entonces. La primera temporada estará compuesta por ocho episodios de 30 minutos. Gadd ya tiene experiencia en Netflix como guionista de varios episodios de Sex Education.

'El baile de las luciérnagas'

Katherine Heigl protagoniza 'El baile de las luciérnagas'

Fecha de estreno: 3 de febrero.

El baile de las luciérnagas, la versión televisiva de un best seller de Kristin Hannah, seremos testigos de la relación entre dos amigas desde su infancia hasta nuestros días. Son 40 años en los que Katherine Heigl (Anatomía de Grey) y Sarah Chalke (Scrubs) se ayudan mutuamente para mantenerse a flote esquivando las tormentas que amenazan su relación: celos, enfados, dolor, resentimiento... Cuando ya que han sobrevivido a todos los desafíos posibles, una traición las separa y pone a prueba el futuro de su amistad.

'Ciudad invisible'

'Ciudad Invisible' es un estreno brasileño. Netflix

Fecha de estreno: 5 de febrero.

En la primera serie de acción real de Carlos Saldanha, una estrella de la animación en Hollywood después de dirigir varias películas de las saga Ice Age y Rio, un agente de policía medioambiental descubre un mundo oculto habitado por criaturas de la mitología brasileña cuando encuentra un vínculo entre la misteriosa aparición de un delfín de río muerto en una playa de Río de Janeiro y la muerte de su amada esposa. La primera temporada de esta serie sobrenatural estará compuesta por siete episodios.

'Clickbait'

Fecha de estreno: por confirmar.

Clickbait explora las formas en que los impulsos peligrosos y descontrolados se alimentan en la era de las redes sociales y revela las fracturas cada vez mayores entre las personas virtuales y de la vida real. La miniserie de ocho episodios está ambientada en los Estados Unidos, pero su rodaje se ha llevado a cabo en Melbourne, Australia. Zoe Kazan (Olive Kitteridge), Betty Gabriel (Déjame salir) y Adrian Grenier (El séquito) son algunos de los protagonistas de la nueva serie de Tony Ayres (creador de The Slap) y Christian White (la película de terror de culto Relic).

'Cuckoo Song'

Fecha de estreno: por confirmar.

Sarah Dollard (Los Bridgerton, Doctor Who), Andrea Gibb (Elizabeth Is Missing) y Corinna Faith (The Innocents) están detrás de los guiones de la adaptación de la novela de Frances Harding, un relato de terror sobre dos hermanas en guerra, una humana y un monstruo, que deben unirse para revertir un pacto sobrenatural que salió terriblemente mal y, de paso, arreglar a su afligida familia. La primera entrega estará compuesta por seis episodios de una hora de duración.

'Destino: La Saga Winx'

Freddie Thorp protagoniza la exitosa adaptación juvenil. Netflix

Fecha de estreno: 22 de enero.

Destino: La saga Winx narra el paso a la vida adulta de cinco hadas alumnas de Alfea, una escuela del Otro Mundo. Allí deben aprender a dominar sus poderes mágicos, así como gestionar los líos amorosos, rivalidades y monstruos que amenazan con destruirlas. Brian Young (Crónicas vampíricas) es esta versión con actores de carne y hueso de la serie de dibujos animados italiana Winx Club, de Iginio Straffi.

'Detrás de sus ojos'

'Detrás de sus ojos'. Netflix

Fecha de estreno: 17 de febrero.

Simona Brown (El infiltrado) interpreta a Louise, una madre soltera que tiene una aventura con su jefe, David (Tom Bateman, Asesinato en el Orient Express), que es psiquiatra. La vida de Louise da un giro extraño cuando, más adelante, se hace amiga de la esposa de David, Adele (Eve Hewson, The Knick), y se ve atrapada en una red de secretos y mentiras en la que nada es lo que parece. Detrás de sus ojos, en la que también participa Robert Aramayo cuenta con guiones de Steve Lightfoot (Hannibal) y Angela LaManna (La maldición de Bly Manor), basados en el bestseller de Sarah Pinborough.

'En los boxes'

Kevin James vuelve a la televisión con 'En los boxes'. Netflix

Fecha de estreno: 15 de febrero.

Kevin James (El rey de Queens) protagoniza En los boxes, en la que da vida al jefe de equipo técnico de un taller de NASCAR al servicio de la escudería ficticia Bobby Spencer. Cuando el propietario se jubila y cede el mando del taller a su hija Catherine (Jillian Mueller), James debe protegerse a sí mismo y al equipo de su afán de modernizarlo. Completan el reparto Freddie Stroma (UnREAL), Sarah Stiles (Billiions), el actor de doblaje Gary Anthony Williams y Dan Ahdoot (Cobra Kai). Jeff Lowell (The Ranch, Dos hombres y medio) es guionista, showrunner y productor ejecutivo de la comedia. Andy Fickman (Superpoli de centro comercial) dirigirá todos los episodios.

'Feria'

Fecha de estreno: por confirmar.

Carlos Montero seguirá vinculado a la compañía tras el reciente estreno de El desorden que dejas y su compromiso de seguir al frente de las aventuras de los alumnos de Las Encinas en Élite. Junto a Agustín Martínez (La caza. Monteperdido) ha creado la historia de dos hermanas que deben enfrentarse al horrible crimen que parece que han cometido sus padres antes de desaparecer y dejar un rastro de 23 cadáveres. Ambientada en la sierra andaluza a mitad de los años noventa, los habitantes del pequeño pueblo son menos ingenuos de lo que parece en un universo en el que la realidad y la fantasía están entrelazadas. Ana Tomeno (La isla mínima) y Carla Campra (Todos lo saben) serán sus protagonistas, con Marta Nieto y Patricia López Arnaiz (en un gran momento profesional después de Madre y Ane, respectivamente) en el reparto.

'Half Bad'

Fecha de estreno: por confirmar.

Andy Serkins (El señor de los anillos) es el productor ejecutivo de esta adaptación de la trilogía de Sally Green, que en su salto al medio televisivo estará adaptado por el guionista Joe Barton (Giri/Haji). El protagonista de esta aspirante a saga adolescente es el hijo ilegítimo de 16 años del brujo más temida del mundo. Nathan ha pasado toda su vida siendo controlado en busca de señales de que pueda seguir el mismo camino destructivo que su padre. La primera temporada estará compuesta por ocho episodios de una hora.

'Ídolo'

Fecha de estreno: por confirmar.

Daniel López Sánchez, Federico Maniá Sibona y Yago de Torres son los responsables de esta historia contada en píldoras de 10 minutos. Quimera, el mayor ídolo musical del país muere delante de sus seguidores durante un concierto. Lázaro, un fan, ve la oportunidad de escapar de su monótona y precaria vida y convertirse en su propio ídolo. Roger Gual (Smoking Room) será su director.

'Inventing Anna'

Shondaland busca un nuevo éxito después de 'Los Bridgerton'. Netflix

Fecha de estreno: por confirmar.

El próximo estreno de Shondaland debería ser esta miniserie inspirada en el artículo How Anna Delvey Tricked New York’s Party People (Cómo Anna Delvey engañó a la gente fiestera de Nueva York), que Jessica Pressler escribió para el New York Magazine. Inventing Anna seguirá los pasos de una periodista con mucho por demostrar investiga el caso de Anna Delvey, la legendaria heredera alemana y estrella de Instagram que le robó el corazón a la élite social de Nueva York... y también su dinero. David Frankel (El diablo viste de Prada) dirigirá los dos primeros capítulos de un proyecto protagonizado por Anna Chlumsky (Veep) y Julia Garner (ganadora de dos premios Emmy a la mejor secundaria dramática de la televisión por su personaje en Ozark). Inventing Anna no tiene fecha de estreno, pero ya ha finalizado su rodaje y un titular importante: es la primera creación directa de Shonda Rhimes desde Scandal.

'Jupiter’s Legacy'

Fecha de estreno: por confirmar.

Tras dedicar casi un siglo a proteger a la humanidad, la primera generación de superhéroes debe pasar el testigo a sus hijos para que continúen con su legado. Pero las tensiones van en aumento cuando los jóvenes, ansiosos por demostrar su valía, no logran estar a la altura ni de la legendaria reputación pública de sus progenitores ni tampoco de los exigentes estándares personales de estos. La adaptación de las novelas gráficas de mismo nombre de Mark Millar y Frank Quitely promete ser un épico drama de superhéroes que abarca décadas y expone las complejas dinámicas de la familia, el poder y la lealtad. Sang Kyu Kim (24. Vive otro día, Sucesor designado) es el showrunner y productor ejecutivo de la serie. Josh Duhamel (Las Vegas), Leslie Bibb (Crossing Jordan) y Ben Daniels (Flesh and bone) estarán en su reparto.

'The Lincoln Lawyer'

Fecha de estreno: por confirmar.

Netflix ganó la puja por hacerse con los derechos para adaptar en streaming las populares novelas de Michael Connelly, ya llevadas al cine en 2011 con Matthew McConaughey como el abogado protagonista. El actor mexicano Manuel Garcia-Rulfo (Viudas) será el nuevo Mickey Haller, con Neve Campbell (Scream) como su exmujer Maggie. David E. Kelley, una leyenda de las series legales gracias a El abogado, Ally McBeal o La ley de los Ángeles será su showrunner.

'Lockwood & Co'

Joe Cornish lanzó su carrera con la película 'Attack the Block' Film 4 Productions

Fecha de estreno: por confirmar.

El director y guionista Joe Cornish (la gran revelación de Attack the Block y autor de la reciente y poco vista El niño que pudo ser rey) es el gran reclamo de esta adaptación de las novelas de Jonathan Stroud. En Londres, una ciudad en la que los cazadores de fantasmas adolescentes más talentosos se aventuran cada noche en un peligroso combate con espíritus mortales, una particular empresa campa a sus anchas en un mundo sobrenatural sin querer tener nada que ver con las agencias corporativas dirigidas por adultos. Es una pequeña start-up, dirigida por dos adolescentes y que sin esperarlo encuentran la ayuda de una recién llegada, una niña superdotada psíquicamente. Este trío de renegados está destinado a desentrañar un misterio que cambiará el curso de la historia. Lockwood & Co. tendrá ocho episodios de una hora de duración.

'Lupin'

Omar Sy es el nuevo Lupin (más o menos). Netflix

Fecha de estreno: 5 de enero.

La vida del adolescente Assane Diop dio un vuelco cuando su padre murió tras ser acusado de un crimen que no había cometido. 25 años después, Assane se inspirará en la figura del personaje literario Arsenio Lupin para vengar a su padre. Omar Sy (Intocable) dará vida a este ladrón de guante blanco inspirado por las aventuras de Lupin, un clásico de la ficción francesa adaptado en series y películas en múltiples ocasiones. Louis Leterrier (El increíble Hulk, Ahora me ves) dirige los primeros tres capítulos de una serie de diez episodios que se estrenará en dos partes. La primera temporado un bombazo.

• Crítica: Un carismático Omar Sy roba la perspicaz y entretenida revisión de 'Lupin' de Netflix

'Maid'

Fecha de estreno: por confirmar.

Maid, inspirada en la contundente autobiografía superventas del New York Times Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive, de Stephanie Land, narra las vicisitudes de una madre soltera que recurre a limpiar casas para tratar de llegar a fin de mes mientras lidia con la pobreza, la indigencia y la burocracia. Contada principalmente desde el punto de vista de la protagonista, Maid ofrece una visión hermosa, viva, cruda y motivadora de la pobreza en Estados Unidos. Margaret Qualley (Fosse / Verdon), Nick Robinson (A Teacher), Anika Noni Rose (The Good Wife) y Andie MacDowell (Cuatro bodas y un funeral) serán las protagonistas de la primera reunión en pantalla de Qualey y MacDowell, madre e hija en la vida real. La guionista Molly Smith Metzler (Shameless) coordina la adaptación de las aclamadas memorias de Land.

'Man vs. Bee'

Fecha de estreno: por confirmar.

La apuesta de Netflix por hacer series de diez minutos también ha llegado al Reino Unido. Rowan Atkinson, el legendario Mr. Bean, se ha vuelto a asociar con el guionista Will Davies (Johnny English) en su regreso a la comedia. La leyenda del humor inglés se convertirá en un hombre que declara la guerra a una abeja mientras cuida una lujosa mansión. ¿Quién ganará la batalla y qué daño irreparable habrá que pegar para salir victorioso? La primera entrega de Man vs Bee estará compuesta por diez episodios.

'Midnight Mass'

Mike Flanagan busca repetir el éxito de 0La Maldición de Hill House'. Netflix

Fecha de estreno: por confirmar.

Una comunidad experimenta hechos milagrosos y presagios aterradores tras la llegada de un misterioso sacerdote. Esa es la concisa pero sugerente que ha dado Netflix de la nueva propuesta terrorífica de Mike Flanagan (La maldición de Hill House). Zach Gilford (Friday Night Lights), Kate Siegel (actriz fetiche y esposa en la vida real del creador de la serie) y Hamish Linklater (Legion) son sus protagonistas.

'Pacific Rim: Tierra de nadie'

Fecha de estreno: 4 de marzo.

El anime narrará las andanzas de dos hermanos, un joven soñador y su despistada hermana. Ambos se verán forzados a pilotar un mecha gigante abandonado (conocidos como Jaeger en el universo de Pacific Rim). Los jóvenes deberán abrirse paso a través de los terribles monstruos en la búsqueda de sus padres. Greg Johnson y el guionista de Marvel Craig Kyle son sus showrunners.

‘Pieces of her’

Fecha de estreno: por confirmar.

Un acto aleatorio de violencia en un tranquilo pueblo de Georgia desencadena una serie de acontecimientos inesperados para la joven treintañera Andy Oliver y su madre, Laura. Ávida de respuestas, Andy emprende un peligroso viaje por Estados Unidos que la lleva al lado más oscuro y secreto de su familia. Toni Collette (United States of Tara) vuelve a la televisión con la adaptación de la novela homónima de Karin Slaughter. Charlotte Stoudt (Homeland, House of Cards) será la showrunner de un thriller dramático en el que también estarán los actores Bella Heathcote (Sombras tenebrosas), David Wenham (Top of the Lake) y Jessica Barden (The End of the F*cking World).

'The Red Zone'

'Ted Lasso' ha puesto de moda el fútbol en la ficción. Apple TV+

Fecha de estreno: por confirmar.

Esta es una comedia sobre fútbol, pero tampoco sobre fútbol. Principalmente es una historia sobre las personas y las superficies que chocan en la órbita de este extraño y obsesivo mundo de fanfarrones, tiburones y talento genuino. Se trata de la amistad, la confianza y la familia, en un mundo donde nadie es realmente tu amigo, donde no hay confianza y donde las familias tienden a devorarse entre sí cada seis meses. Sam Mendes es el productor ejecutivo de la respuesta de Netflix a la encantadora Ted Lasso, de Apple TV+. Su primera temporada tendrá seis episodios de media hora y contará con guiones de dos novatos en la ficción: Barney Ronay y Jonathan Liew.

'The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle'

Fecha de estreno: por confirmar.

Siete episodios de una hora formarán la primera temporada de la serie. Sophie Petzal adaptará la primera novela de Stuart Turton, un éxito de ventas y ganadora del premio Costa. Las siete muertes de Evelyn Hardcastle (Ático de los libros) intente descifrar un misterioso asesinato que ha tenido lugar en los terrenos de una extensa finca rural y cuyo elemento diferencial es cuanto menos original: ¿cómo se resuelve un asesinato cuando cada vez que se acerca a la respuesta, se despierta en el cuerpo de otra persona? Petzal tendrá siete episodios de una hora para resolver el misterio.

'Sex/Life'

Fecha de estreno: por confirmar.

Stacy Rukeyser (UnREAL) se encarga de supervisar la adaptación seriada de 44 Chapters About 4 Men, una novela de B.B. Easton sobre una madre acomodada de dos hijos se enfrenta a una fantasía que amenaza su presente y le obliga a reconsiderar todas las decisiones de su vida. Sarah Shahi (Person of Interest), Mike Vogel (La cúpula), Adam Demos (UnREAL) y la desconocida Margaret Odette son los protagonistas de una comedia dramática que tendrá ocho episodios en su primera temporada.

'Sky rojo'

Detrás de las cámaras de 'Sky Rojo'. Netflix

Fecha de estreno: 19 de marzo.

Tres prostitutas - una cubana, una argentina y una española - se lanzan a la carretera sabiendo que, después de lo que han hecho, están muertas. Con varios delitos graves a sus espaldas que impiden que puedan pedir ayuda a la policía, y con un grupo de sicarios persiguiéndolas, sólo les quedan dos opciones: huir o plantar cara a sus perseguidores y contraatacar. Esa es la particular premisa de la nueva apuesta de Álex Pina en su acuerdo de exclusividad con Netflix. Creada junto a Esther Martínez Lobato, el thriller contará con un reparto liderado por Verónica Sánchez, Lali Espósito, Yany Prado, Asier Etxeandia, Miguel Ángel Silvestre y Enric Auquer, uno de los actores más buscados de España tras su revelación en Vida perfecta y Quien a hierro mata. En palabras del propio Pina, la serie es “un caballo de Troya que irrumpe en la pantalla bajo la carcasa del hedonismo, la estética y la acción, pero donde subyacen las turbias profundidades y los dilemas que harán oscilar al espectador en esa misma ambigüedad moral”.

'Sombra y hueso'

Fecha de estreno: 23 de abril.

Sombra y hueso se basa en la colección de novelas Grishaverse, de Leigh Bardugo. El best seller está ambientado en un mundo asolado por la guerra donde la huérfana y soldado raso Alina Starkov acaba de desencadenar un poder extraordinario que podría ser la clave para liberar a su país. Ante el acecho de la monstruosa amenaza de la Sombra, Alina es arrancada de su entorno familiar para entrenarse y formar parte de los Grisha, un ejército de élite integrado por soldados mágicos. Pero, mientras se deja la piel para perfeccionar sus poderes, descubre que aliados y enemigos pueden ser uno y lo mismo, y que nada es lo que parece en ese espléndido mundo. Están en juego fuerzas peligrosas, entre ellas una banda de carismáticos criminales, y hará falta algo más que magia para sobrevivir. Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey) y Ben Barnes (general Kirigan) son sus protagonistas.

'Sweet Tooth'

Fecha de estreno: por confirmar.

Gus, un híbrido humano-ciervo, deja su hogar en el bosque para encontrar el mundo exterior devastado por un evento apocalíptico. Entonces, se une a una familia heterogénea de híbridos humanos-animales en busca de respuestas sobre este nuevo mundo y el misterio detrás de sus orígenes híbridos. Jim Mickle se encarga de la adaptación televisiva de la novela homónima de Jeff Lemire. Will Forte (Nebraska, Saturday Night Live) y Danira Ramirez (Héroes) son los actores más conocidos de un reparto liderado por el niño. Robert Downey Jr. es productor ejecutivo de un proyecto rodado en Nueva Zelanda en los últimos meses de 2020.

'El tiempo que te doy'

'El tiempo que te doy' será uno de los primeros estrenos de Netflix en 2021. Netflix

Fecha de estreno: por confirmar.

La actriz Nadia de Santiago (Las chicas del cable) y la pareja promocional formada por los cortometrajistas Inés Pintor y Pablo Santidrián han colaborado en una nueva propuesta de episodios cortos de Netflix. Lina (la propia de Santiago) y Nico (Álvaro Cervantes) acaban de romper su relación. En cada episodio ella intenta que el tiempo que pasa pensando en él sea un minuto menos cada vez, para así poder avanzar con su vida.

'Tribus de Europa'

'Tribus de Europa' llega desde Alemania. Netflix

Fecha de estreno: 19 de febrero.

Si eres de los que prefiere mirar al futuro, tu opción es Tribus de Europa. Desde Alemania nos llega una propuesta de seis episodios que nos trasladará al año 2074. Tras una enigmática catástrofe mundial, las tribus que emergen de las ruinas de Europa libran una guerra. Tres hermanos de la pacífica tribu de los ‘origine’ son separados y se ven obligados a forjar su propio destino en una trepidante lucha por el futuro de esa nueva Europa.

'Tú no eres especial'

Fecha de estreno: por confirmar.

"A los 16 años todos estamos perdidos. La serie me permite explorar esa época en la que uno está aprendiendo quién es realmente. Y hacerlo a través de la comedia, la mejor manera de contar los cambios de humor, los ridículos y vergüenzas de la adolescencia", así se refiere a este nuevo proyecto la creadora Estíbaliz Burgaleta, coordinadora de guion de la serie Skam España. Tú no eres especial narra la vida de Amaia, una adolescente que de la noche a la mañana se ve obligada a dejar atrás su vida y sus amigos en Barcelona, para ir a vivir al pueblo de su madre. Allí, pronto descubrirá un detalle que puede darle un giro a su vida: parece que ha heredado los poderes de su abuela, una mujer a la que no llegó a conocer, pero con fama de ser la única bruja que ha existido en el pueblo de Salavarría.

'Vikingos: Valhalla'

El spin off de 'Vikingos' ya tiene protagonistas. Netflix

Fecha de estreno: por confirmar.

Vikings: Valhalla, la próxima serie de la fraqnuicia Vikingos, arranca en los albores del noveno siglo de nuestra historia para narrar las vidas de algunos de los cikingos mñas conocidos, como Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter o Harald Hardrada, así como la del primer rey de Inglaterra de origen normando, Guillermo el Conquistador. Estos hombres y mujeres se abrirán camino en la historia mientras luchan por la supervivencia en un mundo en constante cambio. El reparto y los personajes ya han sido anunciados.

