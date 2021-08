4 películas recomendadas para ver este fin de semana bajo demanda en Netflix, Disney+, Movistar+ y más

El sábado y el domingo son los días de ver películas en SERIES & MÁS. Este fin de semana del 7 al 8 de agosto os recomendamos cuatro películas: un estreno para los amantes del thriller internacional, un clásico español que cumple años, un revelador documental sobre una de las mayores estrellas de la historia de la música y una comedia dramática que levantaría el ánimo a cualquiera. Las podéis encontrar disponibles en los catálogos de las plataformas bajo demanda de Netflix, Disney+, Movistar+, HBO, Atresplayer Premium y FlixOlé.

Un estreno: 'Beckett' (Netflix)

De qué va

Beckett, un estadounidense de vacaciones en Grecia, se convierte en víctima de una persecución tras un brutal accidente. Mientras emprende una huida desesperada por Grecia para salvar el pellejo, llegar a la embajada de Estados Unidos y lavar su nombre, la tensión va en aumento a medida que las autoridades estrechan el cerco, el malestar político aumenta, y Beckett se va adentrando más y más en una peligrosa e intrincada conspiración.

Por qué debes verla

Sus espectaculares localizaciones en Grecia pueden ser la solución perfecta para aquellos que vayan a pasar este verano en su casa. Beckett es una cinta de acción y suspense al servicio de John David Washington (Tenet, Malcolm & Marie), uno de los actores predilectos del Hollywood reciente y héroe a su pesar en el particular salto al cine comercial de Ferdinando Cito Filomarino, mano derecha de Luca Guadagnino. Su segunda película ha sido definida como una versión de El fugitivo para la generación milenial. Con que sea la mitad de buena que el clásico con Harrison Ford, nos vale.

Una que cumple años: 'Los otros' (HBO y Flixolé)

'Los otros' cumple 20 años. Sogepaq

De qué va

Isla de Jersey, 1945. La Segunda Guerra Mundial ha terminado, pero el marido de Grace no vuelve. Sola en un aislado caserón victoriano de la isla de Jersey, educa a sus hijos dentro de rígidas normas religiosas. Los niños sufren una extraña enfermedad: no pueden recibir directamente la luz del día. Los tres nuevos sirvientes que se incorporan a la vida familiar deben aprender una regla vital: la casa estará siempre en penumbra, y nunca se abrirá una puerta si no se ha cerrado la anterior. Pero el estricto orden que Grace ha impuesto se verá desafiado por circunstancias que escapan a su control.

Por qué debes verla

Los otros es un clásico incontestable del cine de terror y nuestra cinematografía. La primera película de Alejandro Amenábar en inglés cumple 20 años, aunque no parece que haya pasado un solo día por esta joya del cine gótico que combinaba magistralmente el drama psicológico de su sufrida heroína protagonista y los clásicos sustos del género. Las comparaciones con Otra vuelta de tuerca y El sexto sentido han quedado en el espejo retrovisor. Las interpretaciones (la Grace de Nicole Kidman no tenía nada que envidiar a la Satine de Moulin Rouge), la atmósfera, la puesta en escena y las sorpresas han hecho de Los otros una cumbre del cine español.

Un documental: 'Whitney' (Movistar+ y Atresplayer Premium)

De qué va

Desde el ascenso a la fama, hasta los últimos y trágicos momentos de su corta vida, este documental biográfico nos permitirá conocer a fondo la verdadera historia que se escondía detrás de la voz única y poderosa de Whitney Houston.

Por qué debes verla

Kevin McDonald (El último rey de Escocia) va más allá del morbo en esta deconstrucción de una de las estrellas más famosas en la historia de la música. El ganador del Oscar al mejor documental destapa los secretos de Whitney Houston con el apoyo, a todos los niveles, de la familia de la intérprete de I Will Always Love You a través de su Patrimonio.

A partir de material de archivo inédito y nuevas entrevistas con las personas que mejor la conocieron (los grandes ausentes son su exmarido Bobby Brown y su mejor amiga y amante Robyn Crawford), el documental saca a la luz los secretos del pasado de la artista para ayudarnos a entender en su totalidad al mito. Desde su relación homosexual a los abusos sufridos por parte de una familiar, este retrato de Whitney terminará de descifrar a un icono que perdimos demasiado pronto.

Una comedia dramática: 'Un don excepcional' (Disney+)

'Un don excepcional'. Disney+

De qué va

Tras el fallecimiento de su hermana, Frank Adler se hizo cargo de su sobrina Mary, y ambos viven juntos en un pueblo costero de Florida. La niña tiene ya 7 años, y demuestra tener un asombroso talento para las matemáticas. La situación se complica cuando Frank deberá luchar por la custodia de la niña, pues la abuela cree que debe irse a vivir con ella a Massachusetts y aprovechar su don con los números.

Por qué debes verla

Hay Chris Evans más allá de su carrera como el Capitán América del Universo Cinematográfico de Marvel. El actor enseña su lado sensible en una pequeña comedia dramática con niña prodigio, dramas familiares y dosis de humor que nos llevan directamente al corazón de la nueva generación del cine independiente estadounidense más amable. El director Marc Webb (500 días juntos) es capaz de abordar el drama sin cruzar líneas rojas ni manipular a su audiencia: Un don excepcional puede ser una película ideal para enseñar a los más pequeños de la casa un tipo de cine más adulto pero igualmente reconocible para ellos.

