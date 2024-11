Esta película con Leonardo DiCaprio y Matt Damon es un clásico de acción y está en Netflix: ganó 4 Oscars

Cuando resulta complicado escoger entre la inabarcable oferta de contenido de las plataformas, puede ser una buena opción recurrir a los clásicos de siempre y a las mejores películas de los grandes directores. Uno de ellos es Martin Scorsese, que cuenta en su filmografía con algunos imprescindibles de la historia reciente.

Entre ellos destaca el thriller de gánsters Infiltrados, un largometraje estrenado en el año 2006 que entreteje una historia de policías perfecta y con personajes muy interesantes. Y que además ganó en su año hasta 4 premios Oscar.

Ambientada en la ciudad de Boston, cuenta cómo el Departamento de Policía de Massachussets se enfrenta a la mayor banda de crimen organizado.

La estrategia consiste en acabar desde dentro con Frank Costello, el poderoso jefe de la mafia irlandesa (Jack Nicholson). El encargado de infiltrarse en la banda es un joven novato, Billy Costigan (Leonardo DiCaprio).

Mientras Billy intenta ganarse la confianza de Costello, otro joven policía, Colin Sullivan (Matt Damon), sube rápidamente de categoría y ocupa un puesto en la unidad de Investigaciones Especiales, grupo de élite cuya misión también es acabar con Costello. Lo que nadie sabe es que Colin es un topo infiltrado en la policía por el propio Costello.

'Los infiltrados'

Al igual que hizo con otros proyectos como Uno de los nuestros y La última tentación de Cristo, el galardonado cineasta Martin Scorsese se inspiró en una fuente concreta para construir la historia de Los infiltrados.

Además, la película sirve también como remake de Juego sucio, el largometraje dirigido por Andrew Lau y Alan Mak, aprovechando la trama principal para construir algunos de sus personajes y recurriendo también a la increíble historia de una banda real de Boston para perfilar un relato que llevará a los espectadores a cuestionárselo todo.

Finalmente, Martin Scorsese consigue elevar esta épica historia a través de su elenco, formado por actores como Matt Damon, Jack Nicholson o Leonardo DiCaprio y que completan Mark Wahlberg, Vera Farmiga, Alec Baldwin, Anthony Anderson, James Badge Dale, Ray Winstone y Martin Sheen.

Tras las cámaras

Unos años después del estreno de la película, uno de sus actores protagonistas habló de lo que ocurrió tras las cámaras durante el rodaje. Fue Mark Wahlberg y en una entrevista reciente para el podcast Happy Sad Confused, abordó los problemas que tuvo con Scorsese, mencionando que su peinado fue un punto de conflicto en particular.

Mark Wahlberg en 'Los infiltrados'

El actor reveló que los problemas de agenda con el rodaje de la película que hizo después, Invincible, pasaron a generar cierta discordia con el cineasta porque se estaba dejando crecer el pelo para el papel y no quería cortárselo.

“Estaba un poco enfadado por un par de cosas, pero al final todo salió bien. Al principio se suponía que iba a interpretar otro papel. Cuando acordamos que interpretaría a Dignam y vi las ventajas de hacer ese papel y cómo abordaría la situación... Tenía otra película después, acababa de terminar Cuatro hermanos y luego iba a hacer Invincible y estaba tratando de dejarme crecer el pelo...", contaba.

"Pero entiendo perfectamente lo que estaba pasando Marty [Scorsese]. Tuvo que lidiar con Jack [Nicholson], con Matt [Damon] y Leo [DiCaprio] y Alec [Baldwin] y todo, el estudio y todos los demás que estaban en el reparto".

“Se suponía que entraría y saldría en cinco semanas. Así que me fui a rodar Invincible, me puse extensiones de pelo y volví. Y luego me dijeron: 'Tienes que quitarte las extensiones'. Y yo les respondí: 'Esto me ha llevado ocho horas, no me las voy a quitar'. Tuvimos un par de problemas, pero al final, cuando leí ese papel en particular, pensé que era un buen papel. Era una oportunidad para salir y divertirme un poco", confesaba.

Aunque Wahlberg y Scorsese no estaban de acuerdo en todos los aspectos de la producción y en el personaje de Dignam, la acogida del filme y su éxito tanto en taquilla como en la temporada de premios hizo que todo valiera la pena al final.