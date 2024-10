Este thriller de un director español con Taron Egerton en Netflix será la nueva 'Jungla de cristal' de estas navidades

¿Es Jungla de cristal una película navideña? Algunos podrían decir que no, pero nadie en su sano juicio se atrevería a dejarla fuera de una lista de recomendaciones para esas fechas, porque ver esta película en diciembre es, desde luego, tan tradicional como los turrones o el belén.

Con ese mismo espíritu, no el navideño, sino el de las películas entretenidas de acción ambientadas en estas fiestas, llegará a Netflix el thriller Equipaje de mano (Carry-On), una propuesta que tendrá que demostrar si se convertirá en una tan icónica como la de Bruce Willis, pero a la que, de entrada, hay que darle un voto de confianza después de ver el tráiler.

La película sigue a Ethan Kopek, un joven agente de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, que trabaja en un ajetreado y concurrido aeropuerto el día de Nochebuena.

Todo transcurre con el estrés esperado de un día como ese, en el que miles de pasajeros impacientes quieren llegar a casa por Navidad, pero todo se complica y la situación llega a límites inesperados cuando un misterioso pasajero chantajea a Ethan, con la amenaza de asesinar a su novia, si no le da el visto bueno -sin dar ningún aviso o señal- al paso por el escáner de una maleta de cabina que pondrá en peligro un vuelo.

"Tienes diez minutos antes de que muera todo el mundo en el aeropuerto. Lo único que tienes que hacer es... nada", le dice en el tráiler por el pinganillo un ominoso Jason Bateman al personaje del agente que interpreta Taron Egerton.

'Equipaje de mano' | Tráiler subtitulado

Junto a Egerton (Rocketman, Kingsman) y Bateman (Ozark), completan el reparto Sofia Carson (Purple Hearts), Logan Marshall-Green (Lou, Upgrade), Dean Norris (Breaking Bad, Unfrosted), Joe Williamson (Ford v Ferrari, Lucy in the Sky) y Gil Perez-Abraham (The Batman), entre otros.

Equipaje de mano está dirigida por el cineasta español Jaume Collet-Serra (Black Adam), a quien no le es ajena la tensión aérea, pues ya dirigió El pasajero (Non-Stop), la película de acción de 2018 con Liam Neeson.

Esta película supone la primera colaboración entre Netflix y la compañía productora Amblin Partners de Steven Spielberg, una asociación que se anunció tras un acuerdo firmado en 2021.