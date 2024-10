Netflix estrena la película de terror perfecta para Halloween: un thriller sobre una pesadilla universal

Estar atrapado en una situación de peligro y no poder moverse o gritar es una pesadilla universal. Netflix ha convertido ese miedo tan real en película con No te muevas, el thriller de supervivencia que se estrena hoy en la plataforma, justo a tiempo para las sesiones de pelis de terror en Halloween.

Producida por el legendario director Sam Raimi (The Evil Dead), la historia sigue a Iris (Kelsey Asbille, Yellowstone), una mujer en duelo que espera encontrar consuelo en un bosque aislado. En lugar de encontrar la paz que buscaba, se topa con un desconocido (Finn Wittrock, The Big Short) que le inyecta un agente paralizante.

Con 20 minutos en el reloj hasta que la droga haga efecto, se enfrenta a un desafío mortal: el cuerpo de Iris se está apagando, y su perseguidor está pisándole los talones. A medida que el agente se va apoderando de su cuerpo, ella debe huir, esconderse y luchar por su vida antes de que todo su sistema nervioso se apague.

Una pesadilla en tiempo real

Los directores Brian Netto y Adam Schindler (50 estados de miedo, Delivery: The Beast Within) construyeron el concepto junto a los guionistas de la película, T.J. Cimfel y David White (Shut In).

Con una duración aproximada de 85 minutos, No te muevas se desarrolla en tiempo real, metiendo al espectador en el centro de la desesperación de su protagonista. "Sientes que estás literalmente haciendo con ella el viaje momento a momento", dice Finn Wittrock a Netflix.

"Encargamos a los guionistas que se pusieran en un aprieto en cada paso", añade Schindler. "En cada secuencia nos decíamos: 'Vale, ¿cómo se lo ponemos más difícil a Iris? ¿Cómo la acorralamos? Y luego, ¿cómo la sacas de ahí?'".

'No te muevas' | Tráiler subtitulado

El mayor reto

A cada paso, Iris se ve obligada a sortear un nuevo obstáculo aparentemente imposible. "Es un thriller propulsivo que consigue ser muy personal a veces", explica Kelsey Asbille a Tudum. "Eso es lo que resonó en mí, luchar desesperadamente por superar algo que te ha dejado paralizada".

Pero el verdadero reto era transmitir un sinfín de emociones oscuras mientras actuaba sin apenas poder utilizar el lenguaje corporal.

"Tuve que depender mucho de Brian y Adam, sobre todo en lo que respecta a la parálisis y a lo que se traduce en la pantalla y lo que no", explica la protagonista de la película.

"El guion establece las fases de la parálisis, pero hay una experiencia emocional y una lucha interna que tienes que transmitir, y estás muy limitada físicamente. Ese era el reto, y fue divertido resolverlo juntos".