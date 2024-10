Esta serie del creador de 'Big Little Lies' es un fenómeno en Netflix y acaba de estrenar temporada

Buenas noticias para los fans de las series de misterio y los dramas judiciales. Netflix acaba de estrenar los nuevos episodios de El abogado del Lincoln, una de sus ficciones más exitosas.

Basada en las novelas de Michael Connelly, sigue al abogado de Los Ángeles Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) que retoma su carrera tras un largo tiempo sin ejercer. Mickey es un idealista iconoclasta que dirige su práctica jurídica desde la parte trasera de su Lincoln Town Car.

Después de dos temporadas siendo un éxito entre los estrenos de la plataforma, El abogado del Lincoln vuelve con una nueva tanda de episodios, que prometen estar repletos de giros que complicarán mucho la investigación del protagonista.

La trama de la temporada 3

Después de la película de 2011 que protagonizó Matthew McConaughey, El abogado del Lincoln ha logrado echar raíces en la plataforma. La primera temporada se basaba en la novela El veredicto, el segundo libro de la saga, y la segunda adapta El quinto testigo, el cuarto libro de la saga, aprovechando para resolver algunos de los cabos que habían quedado sueltos.

Dado que todavía no se han adaptado cuatro libros de Mickey Haller, existen varias posibilidades sobre lo que se podría narrar en la temporada 3 de la serie. Pero el creador y showrunner Ted Humphrey ya contó que estos episodios adaptan el libro The Gods of Guilt, por lo que se puede adelantar qué ocurrirá en la serie.

"[La temporada 1 comenzó] con el protagonista rompiendo el cascarón. Había perdido su carrera y, de alguna manera, lo había perdido todo en la vida... Y para contar la historia que cuentan los libros, hay que abordar las montañas que este personaje tiene que escalar y los valles en los que tiene que volver a caer una y otra vez en su camino hacia la redención", comentó el creador en una entrevista.

De esta manera, y teniendo en cuenta lo que se narra en la novela The Gods Of Guilt, su adaptación contará cómo Mickey tendrá que asumir la defensa de una persona acusada de matar a uno de sus clientes más antiguos.

Delante y detrás de las cámaras

'El abogado del Lincoln' Netflix

Tras las cámaras de El abogado del Lincoln se encuentra el propio autor Michael Connelly, que participa como productor ejecutivo y supervisa la adaptación como guionista. Junto a él, la serie cuenta además con Ted Humphrey (The Good Wife), como showrunner y guionista, y David E. Kelley (Big Sky), Barry Jossen, Tana Jamieson y Ross Fineman como productores ejecutivos.

Por otro lado, además de incluir a Manuel García Rulfo como protagonista, el reparto lo encabezan Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole y Angus Sampson.