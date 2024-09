Que no se te escape esta película en Netflix con Will Ferrell: una divertida road movie con mucho corazón

La amistad de Will Ferrell y Harper Steele es indestructible. Así lo prueba el documental recién estrenado en Netflix, que cuenta cómo desde que se conocieron el primer día de trabajo en Saturday Night Live se hicieron inseparables, y cómo afectó al vínculo que les une la transición de Harper y su viaje personal como mujer trans.

"Nos empezamos a llevar bien bastante rápido. Escribí muchas cosas para Will, muchas de las cuales no vieron la luz porque eran demasiado buenas", contaba Steele en unas declaraciones recogidas por Netflix. Steele fue guionista principal del programa durante cuatro años, entre 2004 y 2008, un periodo que coincidió con el salto a la fama de Ferrell.

Después de esta etapa en el programa, los dos siguieron trabajando juntos y tampoco dejaron de pasar tiempo juntos fuera del trabajo. Sin embargo, cuando Steele declaró que era una mujer trans hace tres años, sintió miedo por si los espacios que ocupaba antes dejarían de estar abiertos para ella. Y, por su parte, Ferrell tampoco estaba seguro de si su amistad seguiría siendo la misma.

Tráiler 'Will & Harper' (VO)

Fue así como el actor llegó a la conclusión de que debía embarcarse en un viaje con su amiga, que sería documentado en Will & Harper, un largometraje documental dirigido por Josh Greenbaum (Barb y Star van a Vista del Mar) que está disponible en Netflix.

"¿Qué pasaría si hiciéramos un viaje por carretera juntos, tener la oportunidad de ir a un bar de vaqueros o a cualquier lugar que eche de menos, y yo pueda estar a su lado y apoyarla como amigo?", preguntaba Ferrell. "Además, al mismo tiempo, nos daría la oportunidad de reconectar y descubrir qué significa esta transición en nuestra relación".

Así es como arranca el viaje por carretera de Will & Harper, un trayecto muy emocionante con ciertos momentos realmente divertidos. Un documental que sin duda removerá la conciencia de todo tipo de personas, especialmente las cisgénero que no suelen prestar atención a otras realidades que escapan a la suya. O que simplemente se puede disfrutar como la gran historia de amistad que es.

Un largo viaje

Estrenada en el Festival de Cine de Sundance de este mismo año, esta película tiene un objetivo claro: ser de utilidad para todo el mundo, sean o no personas trans. "En última instancia, la razón principal que me llevó a hacerlo fue: ‘Oh, tal vez esto podría ser útil para otros’”, contaba Steele. “Me gusta pensar eso sobre cualquier tipo de trabajo que estoy haciendo o cualquier cosa de la que soy parte, es como, ‘espero que esto sea útil para las personas, que los haga reír o que saquen algo de ello’”, añadió.

'Will & Harper' Netflix

Y lo cierto es que, después de haber visto el documental, se puede decir que Will & Harper es además una hermosa historia de amistad y un viaje increíble muy cercano e intenso, repleto de preguntas incómodas, momentos de tensión y también muchas risas.

Desde el principio, Will y Harper tendrán que enfrentarse a algunos obstáculos para volver a sentirse cómodos el uno con el otro después de estar separados y tras la transición de Harper. Pero los dos tienen claro que harán lo que esté en su mano para seguir cuidando el vínculo que les ha unido hasta ahora y que estarán ahí el uno para el otro.

Al final, Will quiere apoyar y cuidar a su amiga y Harper también comprende la curiosidad que despierta en Will, hasta tal punto que está dispuesta a abrirse y responder todas las preguntas necesarias.

A lo largo de todo el viaje, el documental logra un estupendo equilibrio entre los momentos más divertidos de Ferrell, al que reconocen allá donde va, y los más íntimos y reflexivos que surgen entre los dos.

Y también nos muestra que tanto la transición como el apoyo pueden salvarle la vida a las personas trans. En varios momentos del documental, Harper recuerda haber tenido pensamientos suicidas, pero también declara que, desde que salió del armario, solo quiere seguir viviendo.

También sabe que la gran mayoría de las personas trans no tienen el apoyo con el que cuenta ella, pero cree que este largometraje puede ayudar a que esto cambie, mostrando que apoyar a la comunidad trans es tan simple como aceptarles y usar la voz para protegerles, incluso si hay ciertas cosas que no entiendes del todo. Ojalá hubiera en el mundo más personas como Will y como Harper.