La popular serie de Maggie Smith que la actriz nunca llegó a ver: considerada una de las mejores ficciones del siglo XXI

Maggie Smith, leyenda del teatro británico, el cine y la televisión, falleció este viernes a los 89 años, según informaron sus hijos, Toby Stephens y Chris Larkin, en un comunicado. La actriz ganó dos Oscar a lo largo de su carrera, por The Prime of Miss Jean Brodie en 1970 y por California Suite en 1979.

Uno de los papeles más memorables de Maggie Smith fue el de la profesora Minerva McGonagall en las películas de la popular saga Harry Potter. El personaje era famoso por su puntiagudo sombrero de bruja y sus modales severos con los jóvenes magos de Hogwarts.

También destacó su papel en la que es, para muchos, una de las mejores series del siglo XXI: Downton Abbey. Por esta ficción, la actriz ganó múltiples premios, incluidos varios Emmy y un Globo de Oro. En ella interpretó a la mordaz Violet Crawley, la condesa viuda de Grantham.

Tráiler de 'Downton Abbey'.

La ficción británica, creada por Julian Fellowes, se emitió originalmente en el canal ITV en el Reino Unido y en PBS en los Estados Unidos. La serie se estrenó el 26 de septiembre de 2010 y concluyó el 25 de diciembre de 2015, con un total de 6 temporadas y 52 episodios.

No obstante, tras su final hace nueve años, la serie ha tenido una segunda vida en las plataformas de streaming. En concreto, está disponible para los suscriptores en Netflix y Amazon Prime Video.

Récord de nominaciones en los Emmy

Downton Abbey está ambientada a principios del siglo XX y sigue la vida de la familia Crawley, una familia aristocrática en la ficticia mansión de Downton Abbey, situada en Yorkshire, Inglaterra. La serie narra las historias entrelazadas entre la familia y su servidumbre, que se ven alteradas por las tempestades de la guerra.

La trama explora la vida en la cúspide de la sociedad británica, así como los cambios sociales, políticos y económicos que ocurrieron en la época, abarcando eventos históricos como el hundimiento del Titanic, la Primera Guerra Mundial y los cambios radicales en la vida de la nobleza y los sirvientes durante estos años.

En esta serie, Maggie Smith interpreta a Violet Crawley, la condesa viuda de Grantham. Lo mejor de su personaje, dijo la actriz, era que podía "decir cualquier cosa". "Su absoluta falta de autoconciencia es algo liberador para un actor. No hay filtro, lo que dice es lo que piensa, y no le preocupa las repercusiones. Me ha divertido mucho interpretarla, porque es completamente sincera y a menudo muy impertinente", señaló.

La serie cosechó un gran éxito. Y es que tiene el récord del mayor número de nominaciones a los Emmy en un solo año para una serie británica, con 27 en 2012. En total, la serie acumuló 69 nominaciones a estos galardones y ganó 15.

Maggie Smith en 'Downton Abbey'.

Maggie Smith mencionó también en una ocasión su sorpresa ante el éxito de la serie: "Nunca pensé que Downton Abbey iba a ser un éxito tan grande. Me sorprendió completamente, pero estoy muy agradecida por la experiencia y por haber tenido la oportunidad de interpretar a Violet".

Cuando la serie terminó, la actriz comentó que se sentía aliviada. "La verdad es que me siento [aliviada]", admitió en un episodio de The Graham Norton Show en 2015. El motivo era que su personaje debía rondar los "110 años" y "no tenía sentido" que siguiera indefinidamente.

En varias ocasiones, Maggie Smith confesó que no había visto nunca la serie, al igual que hacía con todos sus trabajos. "Llegó un momento en que era demasiado tarde para ponerse al día", dijo en una entrevista en 2020.

"Siempre me pasa que veo detalles que cambiaría y me pregunto: ‘¿En qué estaba pensando cuando hice eso?", explicó en una ocasión.