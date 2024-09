Puedes verla entera en un fin de semana: Adam Brody y Kristen Bell enamoran en la nueva serie de Netflix

Con la foto de Kristen Bell junto a Adam Brody, Nadie quiere esto ya nos tenía comprados desde el inicio y sin esfuerzo. No necesitábamos nada más. La protagonista de Verónica Mars y el de The OC son dos actores que definieron la mejor época de las series juveniles en abierto en Estados Unidos, la de principios de los 2000, y verlos juntos es una oportunidad que muchos fans ni siquiera se habían planteado.

Gracias a Netflix ese deseo no soñado se ha hecho realidad en una miniserie que, además, viene dosificada en 10 episodios que no superan la media hora, por lo que es perfecta para pasar una tarde o un fin de semana inmersos en su mundo. Una sesión a la que llegaremos con la certeza de que quedaremos con ganas de más y no deseando que acabe.

Bell interpeta a Joanne, una mujer agnóstica sin pelos en la lengua, que presenta un podcast sobre sexo, que una noche conoce en una fiesta a Noah, un rabino despechado y poco convencional.

A la hora de irse, la extraña pareja tiene claro que entre ellos hay química y atracción, pero también están sus distintas actitudes ante la vida, todos los obstáculos actuales ante el amor, o sus familiares. Estos últimos a veces con buenas intenciones y otras con tendencia al sabotaje, como Morgan (Justin Lupe, Succession), hermana de ella, y Sasha (Timothy Simons, Veep), hermano de él.

Nadie quiere esto tiene a su favor la corta duración de sus episodios y el carisma y talento de sus actores, pero también un dominio de las claves de la comedia romántica: que sea divertida, que haya romance y que la pareja protagonista tenga tanta química que realmente desees con todas tus fuerzas que acaben juntos.

Esas son tres cosas vitales a la que todas las series y películas del género aspiran y que los fans esperan, pero que muy pocas consiguen.

Dónde más has visto a los protagonistas

'The Good Place'

Además de interpretar el papel titular en la aclamada Veronica Mars (2004-2007), la película (2014) y el revival (2019), también es conocida por ser la narradora de Gossip Girl (2007-2012) y la protagonista de House of Lies (2012-2016) y The Good Place (2016-2020).

En cine ha protagonizado películas como Forgetting Sarah Marshall (2008), pero es más conocida por poner la voz de Anna en la saga Frozen (2019, 2023)en la versión original, donde también se encargó de interpretar las canciones.

'The OC?

Adam Brody, por su parte, es conocido por dar vida a Seth Coen en The OC. En cine apareció en películas como Gracias por fumar (2005), En tierra de mujeres (2007) y Jennifer's Body (2009), en la película de superhéroes de DC Shazam! (2019), su secuela Shazam! Fury of the Gods (2023) y Una joven prometedora (2020). Recientemente formó parte del reparto de Fleishman está en apuros (2022).