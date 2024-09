Netflix apuesta por la ciencia ficción: así será la ambiciosa serie con Ricardo Darín que adapta una novela gráfica

Aún no ha terminado el 2024 y aunque seguramente todavía quedan algunas sorpresas pendientes de llegar en los próximos meses, Netflix ya tiene pensado cómo cautivarnos el año que viene. Entre sus nuevas propuestas para el 2025, la plataforma ha presentado El eternauta, la adaptación de la famosa novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld que ilustró Francisco Solano López. Un thriller apocalíptico y de ciencia ficción que apunta a ser todo un fenómeno.

La serie tomará como punto de partida un material publicado por primera vez en 1957 y una obra considerada como una de las más importantes e influyentes en la historia del cómic y la ilustración en Latinoamérica. La adaptación la llevarán a cabo Bruno Stagnaro y Ariel Staltari, a partir de un guion en el que ha trabajado también Martín Oesterheld.

En El eternauta se cuenta la historia de un grupo de personas que lucha contra una invasión extraterrestre. Cuando una tormenta de nieve tóxica mata a millones de personas, Juan Salvo y un grupo de supervivientes luchan contra una serie de alienígenas que son controlados por una fuerza invisible.

El protagonista será interpretado por Ricardo Darín, que empieza a ser conocido como El eternauta por el viaje a través del espacio y el tiempo que realiza para volver a reunirse con su familia. En el camino, se acaba convirtiendo en una especie de viajero en el tiempo, ya que empieza a ser testigo de diferentes épocas y eventos apocalípticos.

Durante la Geeked Week de Netflix, la plataforma presentó las primeras imágenes de la serie y su creador aprovechó para compartir unas emotivas palabras sobre el proyecto, con el que siente una profunda conexión.

Primeras imágenes de 'El eternauta'

"Para mí, El eternauta me recuerda a mi padre trayéndome las historietas cada semana. Creo que fue una de las primeras cosas que leí de principio a fin en mi vida, a los 10 años, y tuvo un impacto muy profundo en mi forma de entender la ficción que se hacía en mi país", comenzaba la declaración de Stagnaro.

"La sensación que me dejó la primera lectura me acompañó durante toda mi vida y, de alguna manera, tuvo una gran influencia en lo que hice después... Una sensación de que la ciudad es una presencia viva, casi como un personaje más. Creo que parte del encanto de hacer El eternauta es entender cómo superar la dificultad técnica que implica construir el mundo en el que transcurre. Esto será un reto inusual para nuestra industria, y eso me motiva mucho, porque creo que puede sentar un precedente a la hora de afrontar este tipo de proyectos en nuestro país".

"Mi manera de abordar la adaptación ha sido tratar de ser fiel a ese pequeño lector que vio la historia por primera vez y que trató de reconstruir la emoción genuina de vivir una aventura en la esquina de su barrio, la construcción de ese gran héroe argentino que es Juan Salvo", concluyó.