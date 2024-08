Esta nueva serie de Netflix lo tiene todo para ser la más vista: una sátira distópica que desmitifica a los dioses griegos

Los dioses del Olimpo no son más que una gran familia disfuncional, ajenos al hecho de que los mortales tienen el poder para derrocarlos. Pero todo está a punto de cambiar. Esa es la premisa de Kaos, uno de los estrenos más esperados de Netflix en este segundo semestre, una versión contemporánea de la mitología griega que explora profecías relacionadas con el fin de los tiempos en clave de comedia negra.

En esta serie creada por Charlie Covell (The End of the F***ing World), Jeff Goldblum interpreta a Zeus, el todo poderoso Rey de los Dioses, un ser cruel, pero también profundamente inseguro, que cuando una mañana se descubre una arruga en la frente. Esto sumando al posible presagio de una antigua profecía que predice su destrucción, hace que la paranoia se apodere de él. Convencido cree que su declive está cerca empieza a ver signos de decadencia por todas partes.

Uno de sus hermanos, Hades, dios del inframundo, está perdiendo en secreto el control de su oscuro dominio. Hera, por su parte, ejerce su dominio sobre la Tierra y sobre Zeus, a su particular manera, pero su poder y su libertad se ven amenazados por la creciente paranoia de Zeus, por lo que se ve obligada a actuar.

Mientras tanto, el rebelde hijo de Zeus, Dionisio, está fuera de control y a punto de provocar una colisión cósmica con su padre. Y a Poseidón, dios de los mares, las tormentas y los terremotos, le importa más el tamaño de su yate y saber dónde será la próxima fiesta.

El bienestar de los habitantes de la Tierra, que viven en un caos distópico, les trae a todos sin cuidado. Desafortunadamente para los dioses, algunos de estos simples humanos están empezando a darse cuenta de esto. Tres de estos mortales, que están conectados sin saberlo por una antigua profecía, se enfrentarán a la arrogancia y corrupción de los dioses del Olimpo y pueden estar destinados a destruir su reinado.

'Kaos' | Tráiler subtitulado

Los dioses del Olimpo

Junto a Jeff Goldblum, Kaos también está protagonizada por Janet McTeer (Ozark) como Hera, Nabhaan Rizwan (Station Eleven) como Dionisio, David Thewlis (The Sandman) como Hades, Rakie Ayola (The Pact) como Perséfone, Stephen Dillane (The Crown) como Prometeo y Debi Mazar (Arde Madrid) como Medusa.

El reparto lo completan Billie Piper (Doctor Who) como Cassandra, Aurora Perrineau (Westworld) como Riddy, Killian Scott, Misia Butler, Stanley Townsend y Suzy Eddie Izzard.

Se rodó en España

El rodaje de Kaos se desarrolló en varios lugares emblemáticos de España y el Reino Unido en 2022. Entre las localizaciones nacionales más destacadas se incluyen Marbella, Axarquía, Málaga, Sevilla, Madrid y Valencia.