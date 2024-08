La mejor película de Joaquin Phoenix es este thriller basado en un cómic: ganó 2 Oscars y está en Netflix

Puede que algunos no recuerden cuáles fueron los temas de los que más se hablaron en el año 2019, pero sin duda alguna, uno de ellos estuvo relacionado con el mundo del cine. Joker se estrenó en cines en octubre de aquel año, causando tal revolución entre el público que pronto se puso en marcha una secuela.

La película dirigida por Todd Phillips adapta la historia del icónico villano del universo DC y se hizo con el título de la primera 'película de superhéroes' que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia. Y cuenta con la que podría ser una de las mejores interpretaciones de Joaquin Phoenix.

En ella se cuenta la historia de Arthur Fleck (Phoenix), un hombre que vive en Gotham con su madre, y cuya única motivación en la vida es hacer reír a la gente. Actúa haciendo de payaso en pequeños trabajos, pero tiene problemas mentales que hacen que la gente le vea como un bicho raro. Su gran sueño es actuar como cómico delante del público, pero una serie de trágicos acontecimientos le hará ir incrementando su ira contra una sociedad que le ignora.

El principal hallazgo de esta película, que está disponible en Netflix, Max, Prime Video y Movistar Plus+, fue su ambigüedad moral, ya que no tiene ninguna motivación para provocar la rebelión que causó en el público. Ni busca ni quiere abanderarse de ninguna ideología, mostrando que los crímenes que comete Arthur se desencadenan por puro azar y que no es un personaje que busque hacer justicia ni acabar con un mundo desigual.

Lo que sí que busca es reflejar las desigualdades de un sistema con frases tan icónicas ya como esta: "Lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente espera que te comportes como si no la tuvieras". En ella se muestra el conflicto que genera en el protagonista su enfermedad mental, algo que nadie entiende y que provoca que le marginen, que le aparten.

La secuela, en camino

Tráiler | 'Joker: Folie À Deux'

Teniendo en cuenta el éxito abrumador que alcanzó el largometraje, pronto se puso en marcha su secuela, que se estrenará en cines el próximo 4 de octubre. Ha sido descrita como un musical y traerá de vuelta a Joaquin Phoenix como Arthur Fleck, que en su regreso se enamorará de la retorcida Harley Quinn, interpretada por Lady Gaga.

El oscuro metraje nos sitúa en Arkham Asylum, donde Arthur -también conocido como Joker- está encerrado desde el final de la primera película. Allí surgirá el primer encuentro con otra paciente: Harley Quinn.

Después del encuentro casual en los pasillos de este inhóspito lugar, ambos se enamoran perdidamente y profundamente y planean liberarse para conquistar el mundo. Esto acaba llevándoles por las calles de Gotham, donde bailan pensando que son los únicos habitantes de la ciudad.