La serie mexicana que están viendo todos en Netflix: es un fenómeno sin promoción de la plataforma

La serie mexicana que están viendo todos en Netflix y que no ha sido promocionada por la plataforma

No tiene tráiler español y no hay ningún rastro suyo en el centro de materiales para prensa de Netflix, sin embargo, y en contra de todo pronóstico, la serie Accidente se ha hecho un hueco entre los suscriptores del servicio, que la han llevado al puesto número uno entre lo más visto en España este fin de semana en la plataforma, destronando sin piedad a Emily in Paris.

Esta producción mexicana se estrenó el pasado 21 de agosto y sin el apoyo de promoción internacional previa (como ocurrió con Mi reno de peluche) se encuentra actualmente en el puesto número 2 de las series más vistas en Netflix global, bastándose solo de su premisa para atraer la atención de los espectadores que se detuvieron en el título en el carrusel de estrenos del catálogo.

De qué va

En diez episodios, la serie narra la historia de varias familias que se juntan para celebrar un cumpleaños infantil. En medio de la fiesta, y mientras los niños disfrutan jugando en un castillo inflable instalado para la ocasión, una inesperada racha de viento lo hace volar por los aires dejando varios heridos, una niña desaparecida y acabando con la vida de tres de los pequeños.

A partir de entonces comienza una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar quién ha sido el responsable del trágico accidente, mientras las familias buscan un culpable para poder encontrar justicia y sentido a lo ocurrido.

Lo que comienza como una simple tragedia imposible de predecir y evitar, pronto se convierte en otra cosa cuando se encuentran pruebas que indican que, tal vez, lo que pasó en la fiesta no fue un simple accidente.

'Accidente'

¿Está basada en un caso real?

Dirigida por Gracia Querejeta y Klych López, la serie está escrita por Leonardo Padrón, que ha reconocido haberse inspirado en "una combinación de situaciones similares que han ocurrido en diferentes partes del mundo".

"La idea central del accidente proviene de varios casos que, aunque sorprendentes, son tristemente más comunes de lo que se podría pensar", reveló el guionista en una entrevista en el medio mexicano El Estímulo.

Lo que le interesaba explorar es cómo la vida puede cambiar en un instante debido a un accidente, una enfermedad o una revelación inesperada. "Si lo piensas bien, detrás de cada accidente hay un por qué y, muchas veces, un culpable. Y en esta historia lo hay. Aquí todos se convierten en sospechosos de haber causado ese accidente" explicó Padrón.

Accidentes reales similares

En un episodio de la serie 9-1-1, alguien llama al servicio de emergencias cuando ve un castillo hinchable volando por los aires. De la misma manera que Padrón, el equipo de la serie de bomberos creada por Ryan Murphy, también ha revelado haberse inspirado en accidentes similares que han ocurrido en la vida real en varias ocasiones a causa del viento.

En 2016, un castillo chocó en Estados Unidos contra cables de alta tensión, aunque afortunadamente no había nadie dentro. Sí había tres niños en un castillo volador en 2014, caída de la que sobrevivieron los pequeños, según confirmó CNN en su momento, aunque con varias heridas.